Le Tour de France en Romandie – Lausanne et Aigle «couronnés» ce jeudi à Paris Une délégation des deux cités vaudoises est partie dans la capitale française pour y trouver la confirmation de leur présence sur le tracé du Tour de France 2022. Robin Carrel Paris

Mercredi, les délégations aiglonne et lausannoise ont quitté la Suisse pour Paris, afin d’officialiser Lausanne comme ville étape pour le Tour de France 2022. De gauche à droite: Philippe Leuba, Émilie Moeschler, Gregory Devaud et Richard Chassot. FLORIAN CELLA

«Ah non, je ne peux rien dire avant demain à 13 heures…» Cette phrase, on l’a entendue prononcée à de nombreuses reprises, mercredi dans le TGV de 13 h 44 en direction de Paris. Avec un sourire non moins entendu, soit dit en passant.

Car c’est ce jeudi dès 11 heures, que se déroulera la présentation du tracé du Tour de France 2022 au Palais des Congrès de la capitale. D’ici-là, c’est silenzio stampa. Le parcours sera officiellement dévoilé à 12 h 45, selon un protocole extrêmement bien rodé.

La présence de Lausanne et d’Aigle sur la carte de la plus grande épreuve cycliste au monde est le secret d’un Polichinelle qui aurait un peu trop forcé sur le bordeaux et se serait ainsi montré trop loquace.