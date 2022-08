Projets pilotes en Suisse – Lausanne et Genève doivent attendre pour vendre du cannabis Bâle lance en pharmacie la première distribution de cannabis récréatif. Les essais romands ne se feront sans doute pas avant 2023. En cause: le bio. Gabriel Sassoon - Bâle

En juillet dernier, des collaborateurs de l’entreprise argovienne Pure plantent du cannabis récréatif qui servira au projet pilote de Bâle. KEYSTONE

Ils sont emballés dans de petits paquets roses ou jaunes et portent des noms tels que Strawberry Resin ou Pineapple Train, entre autres. Six produits issus du cannabis qui s’apprêtent à compléter l’assortiment de pharmacies bâloises. Et qui marquent un moment clé dans l’histoire de la politique suisse en matière de drogues.