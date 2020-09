Budget des ménages – Lausanne et Yverdon augmentent leurs tarifs de l’électricité pour 2021 La taxe cantonale augmente pour tout le monde. Lausanne et Yverdon connaissent d’autres facteurs à la hausse, alors que la Romande Energie parvient à afficher une légère baisse moyenne. Jérôme Cachin

À Yverdon, contrairement à Lausanne, le courant sera plus cher, et les infrastructures aussi. PATRICK MARTIN

Les Lausannois paieront plus cher leur facture d’électricité en 2021 (25 francs par an pour un ménage à 2500 kWh). Ils financent ainsi l’investissement exceptionnel réalisé par les Services industriels dans le poste de transformation de Romanel. Les Yverdonnois subissent une hausse supérieure (35 francs de hausse par an / 2500 kWh), avec une «maintenance ordinaire». D’autres distributeurs plus modestes augmentent aussi leurs tarifs 2021, comme c’est le cas sur La Côte. La Romande Energie affiche en revanche une légère baisse.