Victoire face à Zoug – Lausanne était attendu, il a répondu présent Les Lions se sont offerts le leader de National League, mardi soir à la Vaudoise aréna (5-1). Avec la manière. Jérôme Reynard

Le gardien lausannois Luca Boltshauser a joué un rôle décisif, mardi soir face à Zoug. KEYSTONE

Lorsque l’on attaque la deuxième moitié de la saison et que l’on aspire à monter en puissance en vue des play-off, une telle semaine fait office de bon révélateur. Petr Svoboda n’avait du reste pas manqué de le rappeler lundi matin, au cours d’un meeting animé dans le vestiaire lausannois. Zoug d’abord, puis Fribourg (vendredi) et Zurich (dimanche): un programme intense face aux trois premiers du championnat. Et une obligation de marquer des points pour rester dans le wagon de tête, malgré les matches en retard.

Ces points, le LHC a semblé déterminé à aller les chercher, mardi soir contre le leader. Dans l’approche, déjà, en retrouvant une configuration plus classique et plus offensive, avec l’alignement de trois attaquants étrangers. Puis sur la glace, où les Lions avaient décidé de marquer leur territoire en durcissant le ton. Et où ils ont affiché leur caractère pour réagir face aux événements contraires.

Boltshauser décisif

Il y a d’abord eu l’ouverture du score zougoise (18e Klingberg), derrière laquelle Bozon est parvenu à égaliser (22e). Et il y a eu ces 5 minutes d’infériorité numérique consécutives à une nouvelle - sévère - expulsion de Barberio (23e) qui lui vaudra une suspension automatique d’une rencontre. Box play durant lequel les hommes de Craig MacTavish ont tenu bon, avant de prendre les choses en mains et de passer devant par l’intermédiaire de Gibbons (37e 2-1).

Autre preuve de la détermination du LHC: derrière cette réussite, celui-ci a continué à aller de l’avant. Jusqu’à provoquer le but du break, inscrit par son quatrième bloc (49e Douay 3-1), et tuer le match en fin de soirée (59e Bozon puis Bertschy 5-1). Lausanne était attendu, il a répondu présent. Collectivement. Impossible toutefois de ne pas souligner la performance de Boltshauser, titularisé en l’absence de Stephan (malade). En remportant ses duels face à Klingberg (21e, à 0-1) et à Albrecht (29e, à 1-1) et en se montrant globalement très solide, le dernier rempart a joué un rôle décisif dans la quête de ces trois premiers points de la semaine.

Lausanne - Zoug 5-1 (0-1 1-0 4-0)

Vaudoise aréna, à huis clos.

Arbitres: MM. Hebeisen, Salonen; Gnemmi, Kehrli.

Buts: 18e Klingberg (Albrecht) 0-1, 22e Bozon (Emmerton) 1-1, 37e Gibbons (Malgin) 2-1, 49e Douay (Froidevaux, Krakauskas) 3-1, 59e Bozon (5c6/cage vide) 4-1, 59e Bertschy (Douay) 5-1.

Lausanne: Boltshauser; Genazzi, Barberio; Heldner, Frick; Grossmann, Marti; Krueger; Gibbons, Malgin, Kenins; Bertschy, Emmerton, Bozon; Conacher, Jooris, Almond; Krakauskas, Froidevaux, Douay. Entraîneur: MacTavish.

Zoug: Genoni; Geisser, Diaz; Alatalo, Cadonau; Stadler, Schlumpf; Gross; Zehnder, Albrecht, Klingberg; Hofmann, Kovar, Simion; Bachofner, Shore, Martschini; Thorell, Senteler, Leuenberger; Langenegger. Entraîneur: Tangnes.

Pénalités: 4x2’ + 1x5’ (24e Barberio, méconduite pour le match) contre Lausanne; 5x2’ contre Zoug.

Notes: Lausanne sans Antonietti, Hudon, Jäger, Maillard (blessés), Stephan (malade), Leone, Roth ni Schneeberger (surnuméraires). Zoug sans Thürkauf ni Wüthrich (blessés). 56’19 Zoug demande un temps-mort et joue sans gardien jusqu’à 58’11.