Hockey sur glace – Lausanne étrille Berne Les Lions ont profité de la venue d’un CP Berne diminué pour commencer 2021 par une large victoire, samedi soir à la Vaudoise aréna (7-1). Jérôme Reynard, Lausanne

La joie des joueurs lausannois après le quatrième but signé Ronald Kenins. keystone-sda.ch

L’année pouvait difficilement mieux commencer pour le LHC: deux buts inscrits en 14 secondes dès la 3e minute de jeu, par l’intermédiaire de Lukas Frick puis de Fabian Heldner, bien aidés par la défense adverse et le gardien finlandais Tomi Karhunen. Lanterne rouge de National League, le CP Berne était encore privé d’une ribambelle de joueurs, samedi soir à la Vaudoise aréna (8 malades, 1 blessé et 1 absent pour raisons familiales). Et cela s’est ressenti.

Les Ours ont certes réduit l’écart à la 6e (Brithén 2-1); Etienne Froidevaux a profité d’une nouvelle largesse bernoise pour redonner deux longueurs d’avance au LHC avant la première sirène (15e 3-1). Et provoquer un changement de gardiens, avec l’entrée en jeu de Philip Wüthrich dès l’entame du tiers médian. Celui-ci a été battu à son tour neuf minutes plus tard, lorsque Ronalds Kenins a mis un terme à une série personnelle de 16 rencontres sans marquer (29e 4-1).

Le score a ensuite pris des allures de correction (33e/44e Conacher 6-1, 47e Malgin 7-1) et Lausanne, sans forcément briller, s’est tranquillement dirigé vers son premier succès de l’année 2021. Berne, lui, a concédé une cinquième défaite consécutive. Avec, toutefois, des circonstances atténuantes, notamment l’alignement de quatre joueurs qui disputaient samedi leur deuxième match de National League seulement.