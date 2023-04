«Always look on the bright side of life.» Dans le bar glamour du Tuschinski, on sirote un cocktail en regardant la devise, chantée par les Monthy Python dans «La vie de Bryan», qui surplombe le comptoir. Ce «Some like it hot» à base de vermouth, de bourbon et de bitter peut aussi se déguster au cœur de cet ancien théâtre d’Amsterdam Art nouveau, historique, dans un canapé classe où la place coûte au maximum moins de 15 francs. On l’a bu face au dernier Sam Mendes, «Empire of Light».

L’un des héros du film est un ciné-paquebot Art déco rouge brique dans la rade de Margate, sur la côte du Kent. C’est dire si l’expérience est immersive, une mise en abyme. Sur le fond aussi, puisque le Tuschinski a été débaptisé de son patronyme «juif» – son fondateur est mort dans un camp de concentration – pendant la Seconde Guerre mondiale alors que le long-métrage décrit la montée du «National Front» dans cette petite ville.

1 / 3 L’entrée de la salle 1 du cinéma Tuschinski à Amsterdam.

Si je vous raconte quelques heures de mes dernières vacances pascales aux Pays-Bas, c’est parce qu’on ne peut plus vraiment vivre ça à Lausanne, pourtant ville de septième art (la cinémathèque et un festival). En attendant que rouvre l’an prochain le Capitole, sauvé par des fonds publics, la ville a vu les plus mythiques de ses cinémas disparaître depuis le début du XXIe siècle. Le Bourg, le Lido, le Richemont, l’Eldorado, l’Athénée, le Ciné Qua Non, les Palaces, l’Atlantic, l’ABC ou le Romandie, le chef-lieu a mal à son biotope cinéphile. Et ceux qui restent, à de rares exceptions près, ne donnent ni dans le charme, ni dans l’envie d’y rester avant ou après la séance pour y partager un moment convivial lorsque ses fesses ne sont plus posées sur un siège élimé.

«La capitale a mal à son biotope cinéphile.»

Dans un esprit plus ludique que nostalgique, nous sommes allés voir ce que ces salles obscures étaient devenues. Nous avons eu quelques surprises. Mais aussi, on peut le dire sans passer pour un «cétaitbienmieuxavantiste», un joli pincement au cœur. Avouons-le sans mal, notre voisin du bout du lac – que nous n’avons plus à jalouser sur le plan culturel – a fait mieux avec son patrimoine à grand écran. Les Scala, le Nord-Sud, le Bio carougeois ou le Ciné 17 ont tous bénéficié d’une belle rénovation. Sans parler du légendaire Plaza, sauvé récemment par une riche fondation. Avec des prix de place inférieurs à ceux que pratique Pathé ici. Pathé qui, à Amsterdam, a restauré tout en tradition le Tuschinski. Le paradoxe comme une histoire vraie.



Claude Ansermoz est diplômé de l’Ecole Supérieure de Journalisme de Lille (ESJ) et travaille au sein de «24 heures» depuis 2003. Il a dirigé la rubrique Suisse, avant de devenir correspondant à Paris pour couvrir l’élection présidentielle de 2007. Il prend la rédaction en chef du titre en octobre 2017. Plus d'infos @Cansermoz

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.