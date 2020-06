Les villes dans l’après Covid – Lausanne fait place aux vélos et aux terrasses D’ici à la fin du mois, 7,5 km de route seront réservés aux cyclistes. Et 107 terrasses sont agrandies, alors que les voitures devront se parquer ailleurs et rouler moins vite. Cindy Mendicino

Les lieux de détente lausannois prennent leurs aises. Chris Blaser.

Lausanne bouge, mais veut de la tranquillité. La Ville chamboule sa mobilité pour faire face à l’après-Covid. Les autorités annoncent une longue série de mesures de modification des espaces publics pour permettre des déplacements doux et des flâneries en sécurité. Boostés par les demandes politiques, populaires et scientifiques, les élus Florence Germond (PS) et Pierre-Antoine Hildbrand (PLR) présentent un remodelage de leur cité. Tour d’horizon.

7,5 km de pistes cyclables

Chaque année, Lausanne trace à la peinture jaune environ 3 km de réseau pour les vélos. Ce mois de juin, c’est 7,5 km de bande qui apparaîtront sur l’asphalte. «On le sait, un suisse sur deux a un vélo dans sa cave, rappelle la municipale des finances et de la mobilité, Florence Germond. Mais les gens disent souvent qu’ils ne s’y mettent pas parce qu’ils ne se sentent pas en sécurité. Nous avons un énorme retard en la matière, en Suisse romande. La période que nous vivons nous permet d’y remédier plus vite.»

Les chiffres de la circulation à Lausanne montrent que les déplacements sont globalement toujours moins nombreux qu’auparavant. La chute massive du recours aux transports publics et une hausse record d’utilisation de la voiture tendent à se poursuivre, mais dans des proportions plus modestes. Le vélo connaît lui une stagnation voire une très légère hausse, qui devrait donc être boostée par les nouveaux aménagements.

Le nombre de couloirs destinés aux cyclistes va augmenter fortement. Chris Blaser

Des artères bien connues seront ainsi sécurisées: avenues de Provence, de-la-Harpe, de Mon Repos, de France, rues de Genève, Saint-Martin… Le tout pouvant être rapidement aménagé et pensé pour durer. «Le canton permet en ce moment des procédures allégées, indique Florence Germond. Nous pouvons avancer vite et profiter de cette légitimité. Mais nous devrons par la suite passer par le chemin classique lorsque nous voudrons pérenniser les installations.»

Des nouveautés sont aussi testées. Certains couloirs vélos seront tracés, le long des stationnements, à l’arrière des voitures, côtés passagers. Histoire de diminuer les risques relatifs aux ouvertures de portières.

C’est sur les places de parc que les autorités entendent prendre l’espace nécessaire. Parking scooters compris, 335 places disparaîtra sur l’ensemble de la ville. Sur un total de 21 000. À noter qu’une centaine d’entre — elles se concentrent dans le secteur des Plaines-du-Loup exclusivement. «Là-bas, le taux d’occupation est de 1 sur 2, relativise Florence Germond. Et nous voyons cela partout: souvent, le stationnement est sous-occupé. Il y a assez de places, il s’agit de mieux organiser l’espace.»

Une centaine de terrasses agrandies

L’annonce avait ravi de nombreux bistrotiers, elle se concrétise et son ampleur est désormais connue. Depuis début mai, ils sont 175 à avoir demandé de pouvoir davantage étaler chaises et tables devant leur établissement. Et 107 ont déjà reçu leur autorisation. La mesure est gratuite et provisoire jusqu’au 31 octobre. «Nous avons tout l’été pour évaluer les conséquences de ces nouvelles configurations, notamment pour les riverains et pour les commerces, relève Pierre-Antoine Hildbrand, municipal lausannois de l’économie. Personne ne doute cependant que bon nombre de ces aménagements vont perdurer.»

La toute jeune terrasse du Café Romand. Florian Cella



À noter que 25% des terrasses agrandies rognent le stationnement, ce qui représente une quarantaine de places.

Lever le pied

Les demandes toujours plus pressantes de politiques de lutte contre le bruit, mais aussi des rues fortement fréquentées et le besoin de faire de la place aux terrasses donnent des idées aux autorités. Elles lancent une grande démarche de modération de la vitesse automobile. Plusieurs secteurs passeront ainsi en zone 30. D’autres, déjà à ce régime, descendront à 20, autrement dit zone de rencontre, où la priorité absolue est donnée aux piétons. Tel sera par exemple le cas à la rue de la Grotte, en haut de Marterey, un partie du Simplon, la rue Beau-Séjour ou encore l’avenue Montbenon. Au total, 17 rues changent de vitesse autorisée.

La rue Pépinet passe elle aussi à 20 km/h avec priorité aux bipèdes. L’ensemble des places de parc sur la droite en montant passent à la trappe au profit d’une piste vélo. Une voie souvent demandée par les cyclistes, sinon bloqués à la rue Centrale au moment de vouloir remonter à l’étage de Saint-François.

Après le ski, c’est le vélo qui débarquera à la rue Pépinet. CHRISTIAN BRUN

Six secteurs sous la loupe

On l’aura compris, l’heure est aux tests de nouveaux aménagements. Lausanne en profite donc pour délimiter des morceaux de territoire qui pourraient être amenés à profondément changer de nature. Ou à booster des processus déjà en cours. À la Riponne, mais aussi du côté de Benjamin Constant, de Viret, de la Grotte et de Grancy, c’est en fait l’ensemble des mesures annoncées qui se rencontrent, à différentes intensités. Ici et là, des ralentissements du trafic, de nouvelles terrasses ou encore des aménagements destinés aux passants devraient apparaître dès cet été. Avec, toujours, l’idée d’évaluer si une mutation durable est envisageable.