«La musique partout et le concert nulle part": c'est en reprenant l'adage de Maurice Fleuret que Lausanne a fêté dimanche la musique, malgré les restrictions. Plusieurs concerts ont animé la capitale vaudoise pour fêter la musique en ce premier jour d'été.

Le quatuor Sine Nomine a ouvert les feux aux aurores, enchantant les 300 spectateurs qui avaient fait le déplacement sur la Jetée de la compagnie, à Bellerive. Il a notamment interprété une oeuvre de circonstance avec «L'Aurore», de Joseph Haydn.

Le public a répondu présent pour le concert du quatuor Sine Nominé dimanche à Lausanne.

Autre grand moment de cette journée, Corps Accords – une performance réunissant le danseur Julio Arozarena, la violoniste et chanteuse Yilian Canizares et le jeune pianiste Adriano Koch – a subjugué le public du Lausanne Palace, dans un retour aux chants traditionnels cubains. Quant au Musée historique de Lausanne, il a accueilli dans son jardin les cornemuses du Traditional Pipe Band of Lausanne.

Pour les organisateurs qui estiment à un millier le nombre de spectateurs, cette journée était une occasion pour le public de se réapproprier la Fête de la musique. Cette dernière entend s'associer à un projet d’évènements communs à Lausanne pendant l’été 2020 afin de relancer la saison culturelle.

