La semaine prochaine aura lieu à Lausanne la 2e édition d’un événement qui réunit des associations migrantes et celles qui œuvrent dans le domaine de l’intégration et de la prévention du racisme. Sous le titre «Diver’cité», cette manifestation organisée par le collectif Traits d’Union et la Ville de Lausanne, via son Bureau lausannois pour les immigrés, a pour objectif de faire connaître, de transmettre, mais aussi de valoriser l’immense travail associatif, qui s’effectue au quotidien, et parfois de manière invisible aux yeux du public, en faveur des besoins des personnes d’origine étrangère, mais aussi de toute la population lausannoise.

Lausanne est une ville cosmopolite avec plus de 42% de sa population qui n’a pas le passeport suisse, et originaire de 160 pays. La diversité et la richesse du tissu associatif font écho à la diversité de cette population. Ainsi, il existe sur le territoire lausannois plus de 160 associations actives dans le domaine de l’intégration et de la prévention du racisme. Il s’agit en grande partie d’organisations de personnes issues de la migration, regroupées autour d’un continent, d’un pays, d’une région ou d’une thématique. À leurs côtés, de nombreuses autres structures associatives agissent et viennent en aide aux personnes originaires d’ailleurs.

«Les organisations migrantes jouent un rôle clé et complémentaire à celui des institutions publiques et des structures privées ou parapubliques.»

Dans ce contexte, les organisations migrantes jouent un rôle clé et complémentaire à celui des institutions publiques et des structures privées ou parapubliques. Ce rôle est de plus en plus reconnu. Cela se traduit par le soutien et la collaboration dans la mise sur pied de nombreux projets intégratifs et de lutte contre les discriminations portés par ces acteurs associatifs. En effet, ces groupements de personnes migrantes sont pour la plupart de petites structures, non professionnelles, qui fonctionnent sans personnel rémunéré et reposent en grande partie sur le travail de bénévoles.

L’intégration dans un nouveau lieu de vie est un processus individuel. Néanmoins, toute personne qui s’établit en Suisse porte en elle les racines de sa culture d’origine. Il est donc important, au travers de cette collaboration avec des structures représentant des populations issues de la migration, de valoriser aussi leur culture de provenance, pour qu’elles puissent planter à nouveau leurs racines, cette fois dans la culture du pays et de la ville d’accueil.

Créer des ponts

Les personnes d’origine migrante cherchent à créer des ponts entre les deux cultures, et à s’identifier, sur plusieurs générations, avec une réalité transnationale. Ainsi, par cette ouverture envers ces populations, la culture du pays d’accueil, en perpétuel mouvement, s’imprègne également de cet apport et de cette dynamique, qu’ils soient culturelles, économiques, scientifiques, sportives, ou autre.

«Diver’cité» participe de ce même mouvement. De cette volonté de mieux se connaître entre partenaires qui agissent au bénéficie de la population lausannoise dans son ensemble, issue de la migration ou non. Cet événement est l’un des fruits qui a émergé d’une recherche mandatée par la Ville de Lausanne auprès du tissu associatif. La Ville éprouvait le souhait de mieux connaître le profil des associations actives dans le domaine de l’intégration et de la prévention du racisme, et d’en connaître leurs besoins. Il en a résulté un processus participatif en tant que réponse aux besoins ressortis pour la mise en place d’un dispositif de coopération, de partage d’informations, d’expériences et de ressources, entre les différents acteurs associatifs lausannois.

Bashkim Iseni Afficher plus Délégué à l’intégration de la Ville de Lausanne SÉBASTIEN ANEX

