Football – Lausanne gagne, 158 jours plus tard Le club vaudois a enfin remporté un match de Super League cette saison! Puertas a emmené les siens vers un succès 3-1 contre Grasshopper. Robin Carrel Lausanne

La joie des Lausannois après l’ouverture du score par Zeki Amdouni. keystone-sda.ch

Le club vaudois restait sur 158 jours sans victoire, ce qui veut dire 5 mois et 5 jours, soit un peu moins de 3800 heures, qui équivalent à environ 228 000 secondes… La série a pris fin dimanche à la Tuilière et ses quelque 3800 spectateurs, au terme d’une partie où le LS, solide à défaut d’être génial, a tenu le coup à 10 contre 11 pendant plus de 35 minutes en 2e période. Le coach Ilija Borenovic a, lui, fêté son 1er succès comme entraîneur seul à la tête de sa formation - il en comptait déjà un comme «co-coach» aux côtés d’un certain Alex Weaver en 2018.

La poisse de Geissmann

GC a eu sa chance. Ses chances, même. Car Pusic (13e), Herc (26e), Bolla (32e), Sène (42e) et Bonatini (50e) ont tous manqué de réduire le score, souvent par pure maladresse. Ce dernier a fini par transformer un penalty - avec l’aide des deux poteaux à la 68e - et permis aux siens d’y croire. Sauf que c’est à ce moment-là que les protégés de Giorgio Contini se sont éteints.

Bien regroupés plus que parfaitement en place, les Lausannois ont décroché cette victoire qui leur faisait tant défaut cette saison. Qu’importe le flacon, pourvu qu’il y ait les trois points… Le LS a en revanche perdu une nouvelle fois Geissmann sur blessure. À peine remis d’une commotion qui l’a tenu écarté des terrains pendant 10 mois, le grand No 8 est entré à la 68e et sorti 3 minutes plus tard…

Lausanne - Grasshopper 3-1 (2-0) Afficher plus Lausanne, Stade de la Tuilière. 3811 spectateurs. Arbitres: Bieri, Heiniger/Zgraggen. Buts: 1re (0’38) Amdouni 1-0. 8e Puertas 2-0. 68e Bonatini (penalty) 2-1. 77e Puertas (penalty) 3-1. LS: Diaw; Chafik, Grippo, Monteiro, Husic; Kukuruzovic; Mahou, Puertas, Trazié (68e Geissmann, 71e Barès), Coyle (57e Suzuki); Amdouni (68e Ouattara). Entraîneur: Borenovic. GC: Moreira; Loosli, Margreitter, Gomes (46e Lenjani); Bolla (84e Diani), Herc (84e Arigoni), Kawabe (46e Campana), Schmid; Pusic; Bonatini, Sène (77e Demhasaj). Entraîneur: Contini. Notes: Lausanne sans Sow (suspendu), Brown, Castella, Kapo, Zohouri, Sanches, Tsoungui (blessés), ni Turkes (convalescent). GC sans Abrashi, Morandi, ni Santos (blessés). Avertissements: 6e Bolla. 11e Gomes. 23e Chafik. 54e Chafik. 77e Margreitter. 82e Puertas. 90e Giao (entraîneur-assistant). 92e Suzuki. 94e Arigoni. Expulsion: 54e Chafik (deux avertissements).

