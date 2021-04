Hockey sur glace – Lausanne gagne et reprend espoir Le LHC s’est imposé 5-2 à domicile contre les Zurich Lions et revient ainsi à 3-2 dans la série. Acte VI vendredi au Hallenstadion. Auteur d’une vilaine faute, Andrighetto sera-t-il suspendu? Cyrill Pasche, Lausanne

L'attaquant zurichois Marcus Krueger (à g.) bute sur le gardien lausannois Tobias Stephan, mercredi soir à Lausanne. keystone-sda.ch

Beaucoup plus discipliné que lundi lorsqu’il avait sombré au Hallenstadion, le LHC s’est accroché et a fini par battre les Zurich Lions lors de l’acte V du quart de finale (5-2). Les Lausannois ont toutefois encaissé le premier but (4e, Prassl) et passé quelques moments difficiles jusqu’à ce que Charles Hudon égalise en powerplay avec l’aide involontaire du défenseur zurichois Baltisberger, qui a dévié le puck au fond des filets (16e, 1-1). Le “Z” a repris l’avantage grâce à l’omniprésent Sven Andrighetto (33e, 1-2), mais Denis Malgin, de retour au jeu après avoir manqué les deux derniers matches, s’est chargé de ramener le LHC à la hauteur des Zurichois 40 secondes avant la deuxième pause (40e, 2-2).

Andrighetto expulsé

Si les joueurs de l’entraîneur Rikard Grönborg ont globalement maîtrisé et dominé les débats jusque-là, ce sont les Lausannois qui ont pris l’avantage au début du troisième tiers. Décalé par Ronalds Kenins après un excellent travail de Fabian Heldner, Christoph Bertschy a trompé le gardien Ludovic Waeber d’un tir direct (41e, 3-2). Le défenseur Lukas Frick a inscrit le but de la sécurité en powerplay (58e, 4-2), Cory Emmerton a ajouté un cinquième but dans la cage vide (60e). Le centre canadien a brillé avec une réussite et trois assists.

En fin de match, le top scorer et moteur du ZSC, Sven Andrighetto, a écopé d’une pénalité de match pour une faute grossière contre Charles Hudon (crosscheck derrière la tête). Le joueur-clé des Zurichois sera-t-il suspendu pour l’acte VI de vendredi au Hallenstadion?

Une victoire sur la route vendredi permettrait au LHC de jouer une septième manche à domicile deux jours plus tard.

Lausanne – Zurich 5-2 (1-1 1-1 3-0) Afficher plus Vaudoise aréna. 50 spectateurs. Arbitres: Wiegand, Tscherrig, Progin et Steenstra. Buts: 4e Prassl (Andrighetto) 0-1, 16e Hudon (Frick, Emmerton/ 5 c 4) 1-1, 33e Andrighetto (Noreau, Prassl) 1-2, 40e (39’20) Malgin (Emmerton/ 5 c 4) 2-2, 41e Bertschy (Kenins, Heldner) 3-2, 58e Frick (Emmerton/ 5 c 4) 4-2, 60e Emmerton (5 c 6, cage vide) 5-2. Lausanne: Stephan; Genazzi, Grossmann; Heldner, Frick; Roth, A. Marti; Krueger; Jooris, Almond, Bozon; Gibbons, Malgin, Hudon; Bertschy, Emmerton, Kenins; Jäger, Froidevaux, Douay; Antonietti. Entraîneur: McTavish. Zurich Lions: Waeber; Noreau, C. Marti; P. Baltisberger, Geering; Trutmann, Berni; Meier; Prassl, Roe, Andrighetto; Hollenstein, Krüger, Bodenmann; Lasch, Sigrist, Rautiainen; Pedretti, Schäppi, Wick; Diem. Entraîneur: Grönborg. Pénalités: 4 x 2’ contre Lausanne, 4 x 2’ + 1 x 5’ (Andrighetto) + pénalité de match (Andrighetto) contre Zurich. Notes: Lausanne sans Hudacek, Maillard (blessés), Barberio (suspendu), Krakauskas ni Schneeberger (surnuméraires). Zurich sans Blindenbacher, C. Baltisberger, Morant, Pettersson (blessés), Capaul ni Riedi (surnuméraires). Pedretti se blesse dans un contact et ne réapparaît plus (50e). Tirs sur le poteau: Bodenmann (11e), Prassl (27e). Zurich sort son gardien au profit d’un sixième joueur de champ (de 57’50 à 59’38).

