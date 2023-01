Hockey sur glace – Lausanne gagne et s’offre une grande première Les Vaudois se sont logiquement imposés contre Berne (1-4) mardi soir à la PostFinance Arena. Ils restent en course pour une qualification pour les pré-play-off. Chris Geiger Berne

La joie de Damien Riat (à g.) et Jiri Sekac après le 0-2. keystone-sda.ch

Pour la première fois de la saison, Lausanne est parvenu à remporter quatre matches de suite. La formation vaudoise est allée gagner (1-4) à Berne mardi soir face à des Ours en pleine crise, qui ont enregistré face aux Lions une septième défaite au cours de leurs huit dernières sorties en championnat. S’ils pointent toujours en avant-dernière position au classement de National League, les hommes de Geoff Ward peuvent toujours rêver d’une qualification pour les pré-play-off.

Sur la glace de la capitale, le LHC a construit son succès lors d’une deuxième période totalement à son avantage. Preuve que les choses vont (un peu) mieux du côté des Vaudois, la réussite ne leur tourne plus totalement le dos. Jiri Sekac a ainsi profité d’un rebond favorable contre le plexiglas pour se retrouver en excellente position et décaler Damien Riat. L’attaquant international suisse a buté sur Philip Wüthrich, pas Joël Genazzi. Le No 79 des Lions, qui avait bien suivi, a pu reprendre le rebond et marquer dans la cage vide (21e, 0-1).

Top scorer en l’absence de Robin Kovacs, surnuméraire pour la troisième fois de rang, le Tchèque a parfaitement pris ses responsabilités face aux Bernois puisque c’est lui qui a inscrit le but du break en toute fin de tiers médian (40e, 0-2). L’attaquant de 30 ans, à la conclusion d’une action initiée par Jason Fuchs et relayée par Igor Jelovac, a pleinement exploité sur le coup les errements de l’arrière-garde adverse.

En contrôle, Lausanne n’a que très rarement été mis sous pression par les Ours, contre qui il a glané neuf points sur douze durant la présente saison régulière. L’unique réussite bernoise, attribuée à Colton Sceviour, est d’ailleurs intervenue suite à un mauvais renvoi d’Eetu Laurikainen sur le malheureux Jason Fuchs (50e, 1-2).

Une fois encore solides et disciplinés lorsqu’ils n’étaient pas en possession du puck, les Lions ont également profité de l’apathie adverse pour réussir quelques jolies sorties de zone. L’une d’elles a permis à Jiri Sekac, magnifiquement lancé par Andrea Glauser, de s’offrir un doublé (56e, 1-3). Dans la foulée, Michael Raffl a définitivement assuré les trois points pour son équipe en marquant dans la cage vide (57e, 1-4).

Le LHC, qui évoluait sans Marco Pedretti, touché au genou, visera la passe de cinq vendredi soir (19h45) à la Vaudoise aréna à l’occasion de la réception de Davos.

Afficher plus PostFinance Arena, 13’692 spectateurs. Arbitres: MM. Piechaczek, Kohlmüller; Steenstra, Gnemmi. Buts: 21e Genazzi (Riat, Sekac/ 5c4) 0-1, 40e Sekac (Jelovac, Fuchs) 0-2, 50e Sceviour 1-2, 56e Sekac (Glauser) 1-3, 57e Raffl (4c6 / cage vide) 1-4. Berne: Wüthrich; Untersander, C. Gerber; Goloubef, Zgraggen; Pinana, B. Gerber; Meile; Scherwey, Bader, Kahun; Sceviour, Lindberg, DiDomenico; Fuss, Baumgartner, Ennis; Fahrni, Vermin, Ritzmann. Entraîneur: Toni Söderholm. Lausanne: Laurikainen; Gernat, Frick; Glauser, Genazzi; Sidler, Jelovac; Marti; Bozon, Jäger, Raffl; Kenins, Audette, Salomäki; Riat, Fuchs, Sekac; Hügli, Maillard, Almond; Holdener. Entraîneur: Geoff Ward. Pénalités: 2 x 2’ contre Berne; 4 x 2’ contre Lausanne. Notes: Berne sans Lehmann, Loeffel, M. Henauer, Gelinas, Moser, (blessés), ni Bärtschi (surnuméraire). Lausanne sans Heldner, Emmerton, Pedretti, Krakauskas (blessés), Stephan, Kovacs, ni Panik (surnuméraires). Berne sans gardien de 56’17 à 56’59.

Chris Geiger a étudié à l'Université de Neuchâtel, où il a décroché son Bachelor en Lettres et sciences humaines. Après avoir transité par plusieurs rédactions de Suisse romande, dont celle de blue Sports, il a rejoint l'agence Sport-Center en octobre 2021. Il y couvre principalement le hockey sur glace. Plus d'infos

