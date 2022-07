Rives du lac – Lausanne garnit ses rives de trois buvettes et d’un coin baignade Des établissements saisonniers ouvriront à Ouchy et à Vidy tandis qu’un nouvel espace pour les nageurs est déjà accessible en face au Musée olympique. Romaric Haddou

La nouvelle zone de baignade d’Ouchy, délimitée par des bouées. Une buvette, nommée Côté Lac», prendra place sur le quai.

Photo Jean-Guy Python

Lausanne se rapproche (encore) un peu plus du lac. La Ville annonce, ce lundi, l’ouverture d’une nouvelle zone de baignade et de trois buvettes estivales. Il est désormais possible de faire trempette en face de la fontaine du Musée olympique, où prendra aussi place l’une des buvettes. Les deux autres seront installées à Vidy: la première au sud des Pyramides, la seconde au sud du Bowl et des terrains de beach-volley.