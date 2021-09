Hockey sur glace – Lausanne HC bat enfin Genève à domicile Le LHC s’offre enfin le scalp des Servettiens dans sa patinoire. Mais il a fallu attendre la prolongation. Les Aigles ont aussi perdu Noah Rod sur blessure. Christian Maillard Lausanne

Christoph Bertschy force Gauthier Descloux à se détendre. keystone-sda.ch

Après six défaites consécutives sur sa patinoire, Lausanne HC a enfin battu son voisin genevois. Cela ne lui était pas arrivé le 24 septembre 2019, depuis l’inauguration de la Vaudoise aréna. Mais il aura fallu être patient puisque la délivrance est tombée à la 63e minute. Mais quelle belle soirée!

Grosse ambiance ce vendredi soir à Malley avec une Vaudoise aréna pratiquement pleine à craquer. Il y a des mois qu’on attendait ce moment-là dans cette magnifique patinoire toujours prête à exploser, surtout lorsqu’il s’agit d’un derby du Lac. Sur la glace, le puck est passé d’un camp à l’autre à cent à l’heure pour un match qui s’est très vite emballé dans un papier de fête pour des Lions lausannois très affamés. Mais un bonheur partagé avec tous ces cris venant des tribunes, ces chants à la gloire de leur favori et ces noms d’oiseaux qui volent et des sifflets, ça tremblait comme au bon vieux temps des derbys lémaniques: cela nous avait vraiment manqué.

Comme le coach John Fust l’espérait avant ce premier rendez-vous de la saison entre les voisins du Lac, ce sont donc les Lions qui ont les premiers senti ce soutien supplémentaire pour leur donner les crocs et beaucoup d’énergie. Ce sont des Lausannois forts et déterminés qui ont pris les commandes. Mais Gauthier Descloux a longtemps repoussé l’échéance et ses coéquipiers genevois dans la partie. Quel magnifique arrêt à la 6e devant Cory Emmerton qui avait le poids de l’ouverture du score. Le portier des Aigles a dit non ensuite à Jiri Sekac (11e) et à Martin Gernat (16e) avant que ce dernier ne trouve enfin l’ouverture peu avant la première pause. Les Genevois, en apnée, ont fini par céder.

Le LHC a payé la note

À l’image de Sekac qui a encore échoué devant le gardien servettien à 4 contre 4 (34e), les Vaudois ont encore dominé tout le deuxième tiers, mais n’étaient toutefois pas à l’abri d’un contre où Noah Rod (38e) et Marco Maurer (39e) n’étaient pas loin d’égaliser.

Comme c’est souvent le cas dans ces situations-là, à force de manquer le coche, on finit par payer la note. Après avoir fait longtemps le dos rond, le visiteur a fini par sortir la tête de l’eau et revenir au score, à 3 contre 3, grâce à Daniel Winnik (42e). C’est alors que Noah Rod, chargé par Aurélien Marti, a rejoint péniblement son vestiaire trois minutes plus tard, le genou gauche en souffrance et que le combat s’est musclé.

Si l’ex-Lausannois Benjamin Antonietti a failli de peu devenir le héros de la soirée (58e), avec deux portiers de qualité, il a fallu recourir à une prolongation que les Genevois ont commencé avec un homme de plus suite à une pénalité de Tim Bozon à 21 secondes de la fin. Mais tant Josh Jooris que Valtteri Fillpula (62e) ont raté la cible et le coche avant que Jason Fuchs ne fasse trembler la Vaudoise aréna pour offrir enfin un succès à ce LHC face à Genève. Il ne restait que 2’06’’ à jouer. Cela faisait plus de deux ans que les Vaudois attendaient ce moment-là…

Lausanne HC - GE Servette 2-1 ap (1-0 0-0 0-1) Afficher plus Vaudoise aréna. 7007 spectateurs. Arbitres: MM. Stolc, Urban; Huguet, Gnemmi. Buts: 18e Gernat (Douay) 1-0, 42e Winnik (Tömmernes/3 c 3) 1-1, 63e Fuchs (Sekac/4 c 4) 2-1.Lausanne HC: Stephan; Heldner, Frick; Glauser, Gernat; Marti, Genazzi; Krueger; D. Riat, Emmerton, Sekac; Bertschy, Varone, Baumgartner; Jäger, Fuchs, Kenins; Bozon, Maillard, Douay. Coach: John Fust. GE Servette: Descloux; Jacquemet, Tömmernes; Le Coultre, Maurer; Völlmin, Smons; Ugazzi; Vermin, Filppula, Rod; Vouillamoz, Winnik, Miranda; Moy, Jooris, Patry; Antonietti, Berthon, Smirnovs; A. Riat. Coach: Patrick Emond. Notes: Lausanne sans Barberio (suspendu) ni Almond (blessé). GE Servette sans Tanner, Mercier, Karrer, Richard (blessés), Cavalleri (surnuméraire) ni N. Sejejs (prêté en Swiss League). Blessé au genou gauche après un choc fortuit (45e), Noah Rod rejoint le vestiaire prématurément. Pénalités: 7 x 2’ contre Lausanne HC; 7 x 2’ contre GE Servette.

