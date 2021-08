Le tram fête son anniversaire – Lausanne inaugurait son tramway il y a cent vingt-cinq ans Ce week-end, des festivités populaires marquent le début du chantier du tram, alors que le 29 août 1896 les Lausannois étrennaient leur tout nouveau réseau de tramway. Renaud Bournoud

Rue Haldimand, station St-Laurent avec trams vers 1930. Le tramway à Saint-François vers 1900. Carrefour de la Solitude (Rue César Roux) tram mixte, voyageurs et lait vers 1960.



«Que nous jouissions des progrès ou que nous les subissions, n’importe, ils nous envahissent… et maintenant Lausanne a son tramway électrique. Quel bouleversement pour notre bonne ville toute vouée aux belles-lettres, à la jurisprudence et à la théologie!»

C’est ainsi que «La Tribune de Lausanne» saluait l’arrivée du tram dans son édition du dimanche 30 août 1896. Le réseau avait été inauguré la veille. Son exploitation régulière a commencé le 1er septembre.

L’histoire bégaie. Samedi, les Transports publics lausannois (tl) organisent une manifestation, à côté de leur dépôt de Perrelet (sur le site de l’ancienne halle Heineken), pour marquer le début de la construction du tram entre le Flon à Lausanne et la gare de Renens. Il aura fallu plus de dix ans de procédures avant de pouvoir commencer le chantier. La mise en service de ce tronçon est espérée à l’horizon 2026.

Six mois pour construire le tram

À l’époque, les choses sont allées beaucoup plus vite. Les premiers rails sont posés en mars 1896 sous l’impulsion de l’ingénieur Adrien Palaz. Les premières courses sont effectuées en août de la même année. Le réseau s’étend alors sur quelque 11 kilomètres, compte cinq lignes et 21 voitures, selon les tl. Si, au XXIe siècle, le tram regarde vers l’Ouest lausannois, son ancêtre du XIXe était d’abord tourné vers l’Est lausannois, en circulant jusqu’à Lutry.

La ligne qui reliait la Pontaise, avec la rampe du Valentin, constituait un passage délicat de ce réseau. Le tram n’était pas équipé de crémaillère. Dans son édition du 28 août 1896, la «Feuille d’avis de Lausanne» rapportait que: «Les ingénieurs fédéraux sont venus ce matin à Lausanne pour inspecter plus spécialement la ligne de la Pontaise. La voiture pleine qui les a transportés est montée sans aucune difficulté et est redescendue de même.»

Pour la petite histoire, la course de Saint-François à la Pontaise, plus énergivore, coûtait 25 centimes, contre seulement 20 centimes dans l’autre sens. Mais la descente était plus périlleuse. Le 27 octobre 1913 au soir, victime d’un problème de frein, le tram s’emplâtre dans le bâtiment au bas du Valentin. L’accident fait deux morts et quelques blessés.

En tram jusqu’à Moudon

Au début du XXe siècle le tramway lausannois continue son expansion en direction de Renens et de la Blécherette. La fusion avec les chemins de fer du Jorat en 1910 permet au tram d’aller jusqu’à Moudon. Il connaîtra son apogée en 1933 avec un réseau de plus de 65 kilomètres.

Petit à petit, le tramway cède du terrain aux trolleybus, qui sont jugés mieux adaptés à la topographie lausannoise. La dernière ligne entre Renens et La Rosiaz, à Pully, est désossée en 1964. Il faut faire de la place à l’Exposition nationale, qui fait la part belle à l’automobile. Près de soixante ans et quelques dizaines de classeurs fédéraux plus tard, on s’apprête à reposer des rails pour un tram qui reliera Renens à Lausanne.

