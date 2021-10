Économie de l’après-Covid – Lausanne lance son offensive pour reconquérir le tourisme d’affaires Le SwissTech Convention Center accueille une des grandes associations mondiales de professionnels de l’organisation d’événements. Claude Beda

Près de 300 experts internationaux de la mise sur pied d’événements professionnels sont réunis au SwissTech Center à Lausanne. PATRICK MARTIN

«Ce congrès concrétise la reprise du tourisme d’affaires, au niveau international. La tenue d’un tel rassemblement à Lausanne est aussi très prometteuse pour notre destination, après plus de 18 mois marqués par la crise sanitaire», se réjouit Andreas Banholzer, directeur de l’Office du tourisme vaudois.

À Lausanne, le SwissTech Convention Center accueille durant trois jours les assises de l’une des plus importantes associations internationales de spécialistes de l’organisation d’événements, PCMA (Professional Convention Management Association), soit près de 300 professionnels venus principalement d’Amérique du Nord et d’Europe. Une aubaine pour la Suisse et, surtout, pour le canton.