Appel à la population – Lausanne lance un sondage sur la mobilité Les habitants de l’agglomération lausannoise sont invités à participer à un sondage sur leurs habitudes et attentes en matière d’utilisation des transports publics.

Les habitants et visiteurs sont invités à participer à un sondage sur la mobilité à Lausanne (photo d’illustration). KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT

La Municipalité de Lausanne veut connaître les habitudes et aspirations de la population en matière de mobilité. Une enquête en ligne est lancée jusqu’à la fin octobre. Elle s’adresse aux habitants de la ville et de son agglomération, mais aussi aux personnes qui viennent de plus loin.

Les personnes interrogées doivent, par exemple, dire comment elles se rendent au centre-ville, si elles ont recours au vélo ou ce qu’elles aimeraient voir changer à l’avenir. Un bureau spécialisé indépendant a été mandaté pour mener cette enquête, dont les données seront traitées de manière anonyme, indique mardi la Ville de Lausanne.

«Les résultats de cette enquête en ligne viendront ainsi nourrir les réflexions sur le développement de la mobilité en ciblant les besoins et les aspirations de la population lausannoise et de son agglomération», explique Florence Germond, la municipale en charge de la mobilité, citée dans un communiqué.

Pour mémoire, les autorités lausannoises souhaitent, dès 2030, réduire à zéro les émissions directes de CO2 pour la mobilité, en interdisant notamment les véhicules thermiques (essence ou diesel).

ATS

