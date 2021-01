Hockey sur glace – Lausanne, le talent et l’état d’esprit Pour leur retour à la compétition après trois semaines de pause forcée, les Lions ont envoyé des signaux positifs, ce week-end à Ambri et à Davos. Jérôme Reynard, Davos

Denis Malgin et le LHC se sont accrochés aux Davosiens, samedi soir dans les Grisons. KEYSTONE

Trois points sur six possibles. Le bilan est positif. Car au-delà du plan comptable, il y a eu cette débauche d’énergie et ce jusqu’au-boutisme qui en disent long sur l’état d’esprit de cette équipe. On ne savait pas qu’attendre du LHC après 19 jours sans compétition dont deux semaines passées en quarantaine. En particulier des dix joueurs qui avaient contracté le Covid-19 et qui n’avaient réintégré l’entraînement collectif que jeudi. Le périple qui s’offrait aux Lions – Ambri puis Davos en vingt-quatre heures – semblait en outre taillé pour leur faire payer leur manque de rythme. Mais au final, le week-end s’est bien mieux déroulé que ce que l’on pouvait craindre.