Lausanne

Le partage de l’espace public

À propos de l’article intitulé «Recours contre la pérennisation des pistes cyclables nées du Covid» («24 heures» du 12 février 2021).

Je suis choqué de la prise de position de Monsieur de Haller vice-président de l’ACS Vaud. En effet, par son intervention, il remet en cause la création de nouveaux aménagements cyclables en ville de Lausanne. Je trouve cette attitude égoïste, dans le sens du partage de l’espace public. Selon M. de Haller, la suppression de places de parc et l’extension de pistes cyclables sont discutables. Je précise que je ne suis ni d’un parti politique, ni membre d’une association quelconque, je suis simplement automobiliste, cycliste et piéton à l’occasion.