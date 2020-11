Festival réinventé – Lausanne Lumières brillera malgré les mesures sanitaires La manifestation sera l’une des rares à exister en cette fin d’année. Les œuvres seront uniquement projetées sur huit bâtiments emblématiques. Alain Detraz

L’an dernier, la projection Montfalcolor, sur la cathédrale de Lausanne avait marqué la Cité. Cette année, l’auteur de cette œuvre sera de retour au même endroit avec dix projections différentes. Florian Cella «Reborn!» c’est le nom de l’œuvre qui habillera la Maison Mercier. Une réalisation «hypnotique, rythmée et colorée» du Lausannois Nicolas Hesslein. DR Se détendre, respirer, danser ou encore voyager, c’est ce que promettent les onze projets réalisés par l’ECAL pour enluminer la tour Bel Air. DR 1 / 4

La dématérialisation. C’est grâce à cette astuce que le festival Lausanne Lumières pourra avoir lieu, envers et contre toute forme de mesures sanitaires liées à la pandémie de Covid-19. Pour la première fois, les œuvres proposées au public depuis maintenant neuf ans ne seront constituées que de projections contre des façades. Pour l’organisateur, c’était l’occasion de travailler avec des artistes locaux tout en évitant les regroupements.

En lieu et place des sculptures lumineuses, ce sont donc des projecteurs qui illumineront la ville dès le 24 novembre, sur le coup de 18 h 30. Et la manifestation ne va pas forcément y perdre au change. On en veut pour preuve la projection qui avait ébloui la Cité, l’an dernier, sur le portail Montfalcon de la Cathédrale. L’artiste Patrice Warrener sera d’ailleurs de nouveau concentré sur cet objectif, avec dix illuminations différentes sur le même support.