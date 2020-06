La Ville se mouille pour éponger la crise – Lausanne met la main à la poche pour redémarrer sa culture La Ville a présenté un plan de relance au budget de 2,5 millions de francs. But de l’opération: soutenir ses acteurs les plus fragilisés, y compris privés, et encourager la reprise de son «économie créative». Francois Barras

À quand de nouveaux attroupements décomplexés de la population lausannoise, comme ici lors du festival Label Suisse? Le plan de relance municipal a pour but de relancer l’offre et d’encourager la demande.

Une plage en friche, laminée, désertée, après la vague. Aux premiers jours d’un été sans festivals, la métaphore vacancière est de saison. La crise sanitaire a frappé durement, largement. Chacun croise les doigts pour qu’au reflux apparent ne succède pas un second rouleau. En attendant, le constat est là: inexistante aux plus fortes heures de la pandémie, l’activité culturelle peine à se régénérer. Il en va des professionnels de la branche, dont beaucoup se trouvent en situation économique précaire. Il en va aussi du public, longtemps privé de tout rassemblement et de la plupart de «ses» pratiques culturelles – bien que le retour à la normale, sur le papier, ait été édicté par le Conseil fédéral depuis le 19 juin, les spectateurs vont-ils revenir à leurs habitudes? Qu’il s’agisse de l’offre comme de la demande, la situation actuelle apparaît dans un flou inédit.

C’est à cette aune qu’il faut accueillir le plan de relance présenté lundi par la Ville de Lausanne. Il repose sur un effort financier qualifié «d’important» par le syndic Grégoire Junod – 2,5 millions de francs sur un budget annuel, bibliothèques comprises, de 70 millions. Il a pour but de pallier un redémarrage compliqué, d’agir comme un «booster» pour relancer une activité qui, pour le Municipal comme pour son chef de service Michael Kinzer, ne devrait pas retrouver son rythme de croisière avant… fin 2021! «Le besoin de culture est impératif», résume Grégoire Junod. «Tous, nous avons ressenti un besoin de recréer du lien social. Pour Lausanne, ce redémarrage est une nécessité à la fois symbolique et économique.» Et de rappeler que l’économie créative représente 7% des emplois de la capitale vaudoise.

Pour aider à la reprise, la Ville arrose large. Un montant unique de 2 millions de francs sera versé sur quatre fonds, dont trois nouvellement créés. Avec pour principal un «Fonds Covid-19 en soutien de la culture» d’une hauteur de 1,55 million de francs. S’ajouteront 500’000 francs de réallocation de subventions. Les récipiendaires ciblés seront les institutions en situation difficile, les écoles de musique aux inscriptions en berne, les artistes «professionnels» ayant subi l’annulation de leurs spectacles, tournées ou expositions. Des formulaires de demandes seront disponibles sur le site de la Ville une fois le préavis accepté par le Conseil communal. La création sera aussi encouragée, via notamment un soutien à la programmation explicite de musiciens lausannois dans les clubs. Le livre est aussi à l’honneur, avec une aide aux loyers pour les libraires et, au guichet dès le 25 août, deux livres d’éditeurs lausannois pour le prix d’un.

Cerise sur le cake: Lausanne aura son «Été culturel», soit 350’000 francs alloués à un menu d’événements gratuits durant juillet et août, en collaboration avec les festivals et des collectifs d’artistes. Fin août, une semaine des arts de la scène sera organisée dans les rues de la capitale vaudoise.

Enfin, une aide inédite aux acteurs privés, rassemblés sous le terme d’«économie créative», bénéficiera de plus du tiers de la cagnotte. Il s’agit pour la Ville de préserver des emplois, voire d’éviter des dépôts de bilan dans le périmètre des petites structures indépendantes (communication événementielle, médias, management, diffusion, disquaires) comme des plus grandes entités – la fondation Métropole, qui encaisse les loyers de la salle du même nom, sera par exemple soutenue afin d’atténuer les charges de loyer et les conditions-cadres pour les producteurs utilisant les lieux, dont principalement Live Music Productions.

L’idée, comme le confirme Michael Kinzer, est de permettre l’accès à une aide financière ponctuelle sur une base «simple et flexible» – entendre par là plus simple que les mesures, pourtant essentielles et bien accueillies, décidées par le gouvernement fédéral et les Cantons aux premiers jours de la crise. La somme de 29 millions de francs avait été ainsi mise à disposition par l’État de Vaud afin d’aider à l’indemnisation des professionnels touchés, plus 10 millions pour des prêts à taux zéro. La Ville, elle, avait maintenu ses subventions et encadré l’aide aux mesures cantonales. Mais les réalités économiques du secteur artistique sont multiples; elles s’accordent souvent mal au statut des «travailleurs indépendants» et au régime des RHT. Le fonds de relance est aussi là, selon le syndic, pour aider «ceux qui seraient passés entre les mailles du filet» et ne bénéficieraient pas assez, ou mal, des aides fédérales. En espérant que l’envie du public, à l’automne, supplée aux impulsions de l’État…