Tri des déchets – Lausanne met ses poubelles colorées… à la poubelle La Ville a décidé, pour des raisons esthétiques, de remplacer les milliers de conteneurs bigarrés par des conteneurs tout gris. Laurent Antonoff

Les jours des poubelles en couleurs sont comptés à Lausanne. Ce code, qui voulait faciliter le tri des déchets pour les habitants, a été instauré il y a une quinzaine d’années. FLORIAN CELLA

Les Lausannois s’étaient plus ou moins bien faits au tri des déchets selon les couleurs des conteneurs. Les ordures ménagères dans les verts, le papier et le carton dans les gris à couvercle rouge, le verre dans les bleus et les biodéchets dans les marron. On en trouve aussi des tout gris pour l’alu ménager et le fer-blanc, des jaunes pour les canettes en aluminium, des rouges pour les déchets de voirie ou encore des bleu clair pour le PET. Toutes ces poubelles colorées ont pourtant fait leur temps. Elles n’auront à l’avenir qu’une seule teinte: le gris.