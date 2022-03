Hockey sur glace – Lausanne ne pouvait réaliser qu’un carton Les Lions n’ont fait qu’une bouchée (8-2) d’une très faible équipe de Langnau, mardi soir à la Vaudoise aréna. Un succès qui porte la patte de Jason Fuchs. Chris Geiger Lausanne

Soirée tranquille pour le Lausanne HC. keystone-sda.ch

Face à ce Langnau-là, Lausanne ne pouvait pas laisser filer des points. Ou il aurait fallu faire exprès tant l’opposition emmentaloise était faible mardi soir à la Vaudoise aréna. Sans réaliser le match de leur vie, les hommes de John Fust ont décroché un large et important succès (8-2) dans la course aux séries finales.

Le LHC a toutefois eu la mauvaise idée de se mettre au niveau de son adversaire au cours des dix premières minutes. La première sortie de zone réussie des Lions, alliant vitesse et précision dans les passes, a forcé Sebastian Schilt à commettre une faute (9e). Cette pénalité a surtout provoqué un déclic sous les casques vaudois.

Jason Fuchs, en feu, et ses coéquipiers ont enfin commencé à contrôler un temps soit peu le rythme de la rencontre. Et à pleinement profiter de l’inexpérience des malheureux gardiens Tim Baumann (19 ans) – jusqu’à la 27e minute – et Louis Kurt (18 ans). Livrés à eux-mêmes, les deux portiers, appelés à suppléer Ivars Punnenovs (malade) et Robert Mayer (blessé), ont vécu un véritable calvaire sur la glace vaudoise.

Fuchs se montre

La première ligne lausannoise ne s’est guère laissée émouvoir par le sort réservé aux deux habituels juniors élites des Tigres. Présents sur toutes les réussites vaudoises, Jason Fuchs (trois buts, deux assists), Damien Riat (un but, quatre assists) et Jiri Sekac (trois assists) ont soigné leurs statistiques personnelles. Les trois compères ont surtout rappelé qu’ils étaient indispensables dans le bon rendement de leur équipe. Le mutisme des autres trios offensifs, devant une arrière-garde si fragile, est, en revanche, une réelle source d’inquiétude pour le coaching staff du LHC.

Une chose est sûre, John Fust et ses adjoints doivent certainement souhaiter que cette balade de santé – à relativiser, compte tenu des circonstances – dope la confiance des Lions et qu’elle lance enfin une série victorieuse. Premier élément de réponse jeudi soir (19h45) avec la réception de Lugano, un adversaire direct dans la lutte à la 6e place.

Lausanne – Langnau 8-2 (3-0 4-1 1-1) Afficher plus Vaudoise aréna, 4504 spectateurs. Arbitres: MM. Stricker, Hungerbühler; Huguet, Burgy. Buts: 13e Fuchs (Riat, Sekac) 1-0, 16e Fuchs (Glauser) 2-0, 18e Genazzi (Riat, Fuchs / 5c4) 3-0, 25e Gernat (Fuchs / 5c4) 4-0, 27e Fuchs (Riat, Glauser) 5-0, 28e Frick (Sekac) 6-0, 29e Rohrbach (Olofsson) 6-1, 36e Riat (Sekac) 7-1, 42e Rohrbach (Olofsson, Blaser) 7-2, 44e Gernat (Riat) 8-2. LHC: Boltshauser: Glauser, Genazzi; Marti, Gernat; Heldner, Frick; Krüger, Holdener; Riat, Fuchs, Sekac; Baumgartner, Paré, Bozon; Bertschy, Emmerton, Maillard; Krakauskas, Jäger, Almond. Entraîneur: John Fust. Langnau: Baumann (27e Kurt); Elsener, Schilt; Blaser, Grossniklaus; Zyrd, Leeger; Sturny, Guggenheim; Loosli, Saarela, Pesonen; Rohrbach, Schmutz, Olofsson; Diem, Grenier, Weibel; Berger, Salzgeber, Petrini. Entraîneur: Yves Sarault. Pénalités: 2x2’ contre Lausanne; 5x2’ contre Langnau.LHC sans Frolik, Kenins (surnuméraires), ni Douay (suspendu). Rapperswil sans Huguenin, Stettler, Zaetta, Erni, Mayer (blessés), ni Punnenovs (malade).



