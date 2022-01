Le LHC battu à Genève – Lausanne n’y est toujours pas vraiment

Les Lausannois, battus après le but victorieux de Winnik en prolongation.

Les Lausannois, battus après le but victorieux de Winnik en prolongation.

On se demandait si Lausanne, avec un état de confiance renforcé, serait capable de monter en puissance dans le jeu, après avoir gagné trois fois de suite sans franchement briller. Dans ce sens, le déplacement de mardi soir à Genève, face à une équipe en pleine bourre (8 victoires en 9 matches), faisait office de sérieux test.

Alors, certes, les Lions sont restés au contact de leur rival jusqu’au bout et ont ramené un point des Vernets (défaite 4-3 après prolongation). Mais ils n’échapperont pas à ce constat: ils ont disputé mardi leur 36e rencontre de la saison et on peine toujours à déceler leur plan de jeu.