Affichage public – Lausanne ordonne le retrait d’une pub sexiste L’article de loi interdisant les publicités sexistes tient son premier cas. Une réclame de la banque Cler, utilisant des lèvres pulpeuses, a été retirée sur ordre de la Ville. Erwan Le Bec

Jouant sur une série d’analogies – la pluie, un parapluie; le ketchup, les frites –, la campagne pensée par un publicitaire zurichois n’aurait pas dû utiliser des lèvres pulpeuses pour promouvoir une banque en ligne, juge la commission cantonale dédiée aux réclames sexistes. DR

C’est une première en territoire vaudois: une publicité de la banque Cler, apparue en octobre, a été retirée en raison de son sexisme de l’espace public, sur ordre de la Ville de Lausanne.

C’est un passant, l’autoproclamé «citoyen actif» Kyril Gossweiler, qui l’a repérée, ironiquement sous les fenêtres de l’Administration cantonale. Il s’agit d’un gros plan sur une bouche entrouverte, fraîchement maquillée de rouge à lèvres.

Le problème, c’est que l’affiche, conçue par un publicitaire zurichois, ne promeut pas des cosmétiques mais un «online banking» intitulé «Zak», a relevé la Commission consultative sur les procédés de réclame à caractère sexiste, qui y voit deux des six critères retenus dans la dernière mise à jour de la loi vaudoise sur les procédés de réclame: il n’y a aucun «lien naturel ente la personne représentant l’un des sexes et le produit vanté», et «la personne sert d’aguiche, dans une représentation purement décorative». Les autres éléments, comme la soumission ou la sexualité dégradante, n’ont pas été identifiés.