Hockey sur glace – Lausanne perd du terrain à Davos Le LHC s’est incliné 4-3 dans les Grisons et entame mal sa semaine chargée avant de se rendre à Lugano, mardi. Grégory Beaud Davos

Marc Wieser menace Tobias Stephan. Keystone

Lausanne est entré pied au plancher dans cette rencontre. En infériorité numérique, Christoph Bertschy s’est présenté seul face à Sandro Aeschlimann et a ouvert la marque de fort jolie manière (2e, 0-1). Les Grisons ont pris l’avantage en moins de deux minutes. C’est tout d’abord Andres Ambühl qui a trompé Tobias Stephan (13e, 1-1) avant qu’Enzo Corvi ne profite des «efforts» conjugués de Lukas Frick et Noah Schneeberger. Le premier a raté sa relance, tandis que le second a fait trembler ses propres filets du patin (14e, 2-1).

La seconde période a vu le LHC presser mais longtemps buter sur le portier davosien. Charles Hudon (22e), Joël Genazzi (31e) et Cody Almond (33e) ont tous eu une grosse occasion d’égaliser. C’est finalement Joël Genazzi, promu capitaine en l’absence pour suspension de Mark Barberio, qui a pu égaliser en power play (38e, 2-2). Mérité pour les hommes de Craig MacTavish.

Une déviation de Herzog

Lors du dernier tiers, les débats se sont quelque peu équilibrés. Lors des cinq dernières minutes, Denis Malgin et Joël Genazzi ont eu deux belles chances de marquer, mais ce sont les joueurs du HCD qui ont marqué le troisième but sur une déviation de Fabrice Herzog (58e, 3-2). Le No 61 avait déjà inquiété Tobias Stephan quelques secondes auparavant. Dans la cage vide, Sven Jung a inscrit le 4-2 (59e) avant que Bertschy ne marque un inutile 4-3 à 59’58’’. Au classement selon les points par match, Lausanne tombe à la 3e place avec 1,77 unité juste derrière Lugano (1,79). Cela tombe bien, les deux équipes s’affrontent ce mardi soir.