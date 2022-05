Théâtre déambulatoire – Lausanne, petite fabrique de nos utopies Unis au Collectif Rimini Protokoll, le Théâtre de Vidy et le quartier des arts Plateforme 10 entraînent les spectateurs dans une troublante balade urbaine et humaine. Florence Millioud Henriques

Au départ les participants d’«Utopolis» ne se connaissent pas mais ils vont devenir les acteurs d’une utopie éphémère. Une expérience déjà menée à Manchester, Saint-Pétersbourg ou Cologne. Claudia Ndebele

On sait qu’il y aura du son, des voix, des musiques, des silences! Diffusé par une enceinte portable, ce sont ces tonalités qui vont servir de guide à travers un Lausanne à regarder autrement. On sait aussi qu’«Utopolis» – mot-valise embarquant les notions d’utopie et de ville dans un espoir futuriste – créera des rencontres. Même plein de rencontres!