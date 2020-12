Hockey sur glace – Lausanne peut compter sur un duo de choc La concurrence tourne à plein régime chez les gardiens du LHC, qui se relaient avec succès devant la cage. Un joli luxe. Jérôme Reynard

Avec Tobias Stephan (gauche) et Luca Boltshauser, le LHC dispose de l’une des meilleures paires de gardiens du pays. Florian Cella/24Heures

Tobias Stephan

Florian Cella/24Heures

Difficile de faire plus régulier que Tobias Stephan. Sur les cinq dernières saisons (avec Zoug puis Lausanne), les pourcentages d’arrêts moyens du gardien zurichois oscillent entre 92,44% et 92,93%. Vous avez dit valeur sûre? «Tobi», c’est ce genre de derniers remparts capables de réaliser un blanchissage en donnant l’impression de ne pas avoir effectué un seul «big save» du match.

«On essaie d’éviter les arrêts désespérés en travaillant sur ses déplacements et son placement, explique son entraîneur spécifique, Cristobal Huet. Il faut aussi dire que c’est un sacré gabarit (ndlr: 192 cm, 88 kg), il prend beaucoup de place devant la cage. Et puis, c’est un compétiteur, un professionnel, il a de l’expérience. Disons qu’il a la taille et l’attitude d’un vrai gardien. Quand on possède un tel dernier rempart, c’est déjà une garantie de réussite.»