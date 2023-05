Finale LNA de badminton – Lausanne peut décrocher un 10e sacre national Badminton Lausanne Association joue ce week-end pour le titre de champion de Suisse de LNA, face à Tavel-Fribourg. À suivre dimanche à Malley dès 14 h. Pierre-Alain Schlosser

Les joueurs lausannois ont fêté leur qualification pour la finale le 16 avril, après avoir battu Yverdon en demi-finale. LOAN DAO/BLA DR

Qui remportera le titre national de LNA? Les jeunes loups du Badminton Lausanne Association (BLA) dont les joueurs, excepté les étrangers, sont âgés entre 20 et 24 ans? Ou les Singinois de Tavel-Fribourg, plus expérimentés et avides de remporter leur tout premier titre de champion?