Migration et diversité – Lausanne, pionnière de l’intégration des immigrés En 1971, le Bureau lausannois pour les immigrés (BLI) était créé en pionnier. Cinquante ans plus tard, 42% des Lausannois n’ont pas de passeport suisse. Cécile Collet

Lausanne, le 30 juillet 2019. Avec ses cours de français gratuits et sans inscription à Vidy chaque été, le Bureau lausannois pour les immigrés (BLI) apprend les bases de la langue à une population hétéroclite. Sébastien Anex

Lausanne, 5 février 1971. Les Suisses viennent de refuser la première «initiative Schwarzenbach» par 54% des voix, grâce au non des villes contre le oui des campagnes. On n’est pas passé loin de l’obligation pour les cantons de plafonner à 10% leur population étrangère, comme le stipulait le texte. La moitié des immigrés italiens et espagnols venus comme main-d’œuvre aurait ainsi dû être renvoyée de Suisse. Au lieu de ça, Lausanne crée le premier bureau romand pour les immigrés.

161 nationalités

Cinquante ans plus tard, le Bureau lausannois pour les immigrés (BLI) continue sa mission: intégrer sa population étrangère, issue de 161 pays différents (voir répartition dans l’infographie), dans un esprit de réciprocité plutôt que d’assimilation. La capitale olympique compte aujourd’hui 42% d’habitants sans passeport suisse (27% en Suisse), venus travailler, rejoindre leur famille, étudier ou chercher une terre d’asile. Ce chiffre donne à Lausanne un statut de grande ville d’immigration au même titre que New York ou Bruxelles. «Et si l’on inclut les binationaux et les personnes naturalisées, 60% à 70% des Lausannois peuvent revendiquer une racine d’ailleurs, illustre Oscar Tosato, lui-même «segundo». Lausanne se bat aussi pour la régularisation des sans-papiers et veut arriver à une sorte d’«opération Papyrus» (ndlr: programme qui a permis à Genève de régulariser 2390 sans-papiers entre 2017 et 2018).»