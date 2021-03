Hockey sur glace – Lausanne prend un nouveau bol d’air Les Lions ont enchaîné une cinquième victoire pour prendre sept points d’avance sur Bienne (7e), mercredi soir à Langnau (2-0). Jérôme Reynard

Denis Malgin a classé l’affaire dans la cage vide, mercredi soir à Langnau. KEYSTONE

La perspective d’affronter la lanterne rouge du championnat semble pousser Craig MacTavish aux expérimentations. Une semaine après avoir surpris son monde en se présentant avec deux défenseurs étrangers sur la glace de Langnau, le coach lausannois avait à nouveau décidé d’innover, mercredi soir, chez les mêmes Tigers. Exit la triplette Gibbons-Malgin-Hudon, place à une association étonnante faite de trois centres de métier (Jooris-Malgin-Almond) et à l’alignement de Jäger aux côtés de Gibbons et de Hudon.

Une manière de mieux répartir ses forces face à un adversaire limité mais jamais facile à manoeuvrer? Toujours est-il que le résultat n’a pas été vraiment convaincant, même si l’ouverture du score est tombée de la crosse du jeune papa qu’est Almond (40e 0-1). D’ailleurs, les blocs lausannois étaient par moments de retour à une configuration plus «normale» au troisième tiers.

Globalement, le LHC a maîtrisé les débats, à l’Ilfis, mais son jeu a manqué de tranchant. Ce fut vrai à 5 contre 5 comme en supériorité numérique, où les unités spéciales n’avaient en revanche pas été bouleversées. Retrouvé dernièrement, le power play vaudois était à nouveau en panne, mercredi (0/5). Et, cela, alors que l’indiscipline emmentaloise aurait pu permettre aux Lions - toujours sans Bozon, surnuméraire - de faire la différence plus tôt.

Solide défensivement

Si ceux-ci ont peiné à trouver la faille, ils ont toutefois eu le mérite de se montrer patients, en livrant en outre une solide copie sur le plan défensif, avec un Stephan de retour en forme (26 arrêts pour son 3e blanchissage de la saison) et une organisation compacte (22 tirs bloqués). Au final, Lausanne a enchaîné une cinquième victoire en réalisant une nouvelle bonne opération dans la course au top 6. Car Bienne (7e) est désormais à sept points en ayant disputé un match en plus.

Prochaines étapes de ce sprint final à l’allure infernale: FR Gottéron vendredi soir à la BCF Arena, avant la réception des Seelandais le lendemain.