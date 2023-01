Transports publics lausannois – Lausanne prépare l’arrivée des BHNS La Municipalité demande un crédit de 6,7 millions de francs pour repenser l’espace public avant l’arrivée des bus à haut niveau de service.

Lausanne veut repenser l’espace public avec l’arrivée des BHNS (archives). KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT

La Ville de Lausanne souhaite repenser l’espace public avec l’arrivée des bus à haut niveau de service (BHNS). La Municipalité demande au Conseil communal un crédit de 6,7 millions de francs pour mener une série d’études «à dimension participative».

Sont concernés: l’axe Saint-François – Pully ainsi que celui reliant la place du Tunnel à Bellevaux. Les réaménagements sont prévus à l’horizon 2026 – 2027.

Ces projets «permettront le développement des rues de demain, agréables pour les habitantes et les habitants, pensées avec elles et eux, généreusement arborées et attractives sur le plan commercial», indique Florence Germond, municipale en charge de la mobilité, citée mardi dans un communiqué.

Plus grands et plus rapides, ces trolleybus de nouvelle génération disposeront d’aménagements urbains spécifiques. Ceux-ci doivent garantir la circulation en site propre, la priorité aux carrefours ou encore l’accès de plain-pied.

La ligne de BHNS reliera Crissier à Lausanne. Il était initialement prévu de la prolonger jusqu’à Lutry, mais le refus de la commune de Paudex de financer les aménagements urbains a fait capoter le projet dans l’Est lausannois.

