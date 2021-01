Vaud – Lausanne propose des activités aux enfants pendant les relâches La capitale vaudoise renforce son dispositif pour offrir un maximum d’activités aux enfants du 22 au 26 février. Découverte de la nature, excursions, jeux et bricolages sont au rendez-vous.

La ville de Lausanne propose plusieurs animations pendant les relâches de février, dont des activités neige à Château d'Oex (photo prétexte). KEYSTONE

Suite à l’annulation des camps de vacances durant les relâches du 22 au 26 février, la Ville de Lausanne renforce son offre d’accueil sans hébergement: découverte de la nature, excursions, jeux, cabanes et bricolages sont proposés aux enfants lausannois.

La Ville a renforcé son dispositif pour offrir un maximum d’activités pendant les relâches. Objectif: soutenir les parents pendant cette période et offrir de vraies vacances aux enfants, indique-t-elle lundi dans un communiqué. La maison des Chevalleyres animera notamment quatre jours de découverte de la nature dans les deux refuges aménagés et chauffés de Sauvabelin.

Activités en fonction de la météo

A destination des 6 à12 ans (dès la 3P), différentes activités seront proposées en fonction de la météo: jeux dans la forêt, cabanes, rallye, luge et bricolages. La maison du Planemard, à Château d’Oex, recevra 50 enfants du même âge les 23 et 25 février. Au menu: initiation au ski de fond, luge et rallye raquette.

Enfin, les douze centres aérés urbains accueilleront comme à leur habitude les enfants de 6 à 11 ans (dès la 3P) à la journée. Les maisons de quartier et centres socioculturels offriront également des activités pendant les relâches.

Il est d’ores et déjà possible d’inscrire les enfants au bureau lausannois d’accueil vacances à Chauderon ou en se rendant directement sur internet, précise le communiqué.

www.lausanne.ch/jeunessevacances

ATS