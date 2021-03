Football – Lausanne ramène un point du Letzigrund Transparents en première mi-temps, les Lausannois ont pris leurs responsabilités après le thé. Pour un partage des points mérité. Jean-Claude Schertenleib Zurich

En deuxième mi-temps, la pluie a douché le Letzigrund. Keystone

Après le vent violent, la pluie. Après une bourde de Brecher (à la 2e minute, en dégageant au pied, il manque de se fabriquer un autogoal) et une volée acrobatique de Guessand (6e), Zurich. Plus particulièrement Antonio Marchesano, malin, habile, qui élimine deux joueurs dans les seize mètres lausannois avant de voir Kramer au second poteau (hors-jeu?), qui dévie du bout du pied. On joue depuis 12 minutes, le FCZ, beaucoup plus présent que Lausanne, mène déjà à la marque et manque de doubler la mise à la 30e lorsque Marchesano (encore), tente la volée dans l’axe sur un long ballon d’Omeragic.

Lausanne? Un coup franc de Puertas nettement en dessus (18e), une jolie combinaison de Suzuki avec ce même Puertas (44e), c’est tout. C’est, surtout, trop peu alors que la pluie redouble d’intensité.

Le réveil lausannois

Le LS, pourtant va réagir, va même prendre le contrôle du jeu après la pause. Un peu parce que le FCZ a étonnamment reculé, beaucoup parce que les automatismes absents de la première mi-temps vont se mettre à fonctionner. Comme il y a de la qualité à Lausanne, l’égalisation est tombée à la 67e, sur un numéro brillant de Guessand, servi par Kukurzovic qui, huit minutes tôt, avait sonné le signal de la révolte, d’un tir très puissant des 35 mètres.

Une mi-temps pour chacun, un point pour tous.