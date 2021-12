Hockey sur glace – Lausanne réagit à Lugano mais repart bredouille Malgré une prestation d’ensemble encourageante, les Vaudois ont subi leur troisième défaite de la semaine, jeudi soir à Lugano (5-1). Chris Geiger Lugano

Le Luganais Daniel Carr à la lutte avec le Lausannois Lukas Frick, jeudi à la Cornèr Arena. keystone-sda.ch

Les fêtes de fin d’année seront bien tristes du côté de la Vaudoise aréna. Étrillé lundi à Rapperswil (7-0), défait mercredi par Bienne (1-2) au terme d’une piètre prestation, Lausanne a bien montré une réaction jeudi à Lugano. Mais cette dernière s’est avérée insuffisante. S’ils ont enfin mis les ingrédients que requiert un match de hockey, du moins pendant deux tiers, les hommes de John Fust ne sont pas parvenus pour autant à faire tomber des Bianconeri en grande forme (défaite 5-1). Les Tessinois comptent désormais huit succès sur leurs dix dernières sorties.

Les premiers shifts avaient pourtant donné le ton: les Vaudois n’avaient pas fait le déplacement de la Cornèr Arena pour se faire marcher dessus une troisième fois en une semaine. Malgré une grosse dépense d’énergie, les Lions n’ont pas su concrétiser leur légère domination lors des 20 minutes initiales. À l’image de Frolik (13e) ou Fuchs (16e), les attaquants lausannois ont manqué de précision ou de spontanéité dans leurs tentatives. Le signe d’une équipe pas totalement en confiance.

Douay manque son face-à-face

Le match aurait d’ailleurs pu tourner dès le début de la seconde période. Parti seul affronter le dernier rempart luganais, Douay a manqué son face-à-face. Dans la foulée, magnifiquement lancé par Fazzini, Bertaggia a mystifié le malheureux Heldner puis ajusté Boltshauser pour l’ouverture du score (24e). Un coup derrière la tête dont les visiteurs se sont rapidement relevés. À la conclusion d’un superbe revirement initié par Sekac et relayé par Genazzi, Fuchs a logé la rondelle sous la barre luganaise (29e).

Mais ce n’était que partie remise. Peu après la mi-match, alors que le LHC évoluait en supériorité numérique et avait la possibilité de prendre l’avantage, Fuchs a écopé d’une pénalité mineure lourde de conséquence. Moins d’une minute plus tard (46 secondes pour être précis), Daniel Carr a remis les Luganais sur de bons rails d’un tir du poignet imparable (33e). Puis Bertaggia, oublié par la défense vaudoise, a inscrit le but du break (37e).

Moins douze buts en une semaine

Un scénario qui a alors replongé les Lions dans leurs doutes, Carr (46e) et Alatalo (52e) en profitant pour alourdir la marque dans l’ultime période. Les hommes de John Fust bouclent donc leur semaine cauchemardesque avec un différentiel de buts (-12) qui fait froid dans le dos. Le L’entraîneur canadien est face à un chantier, tant défensivement qu’offensivement. Mais aura-t-il le temps d’en venir à bout?

Lugano – Lausanne 5-1 (0-0 3-1 2-0) Afficher plus Cornèr Arena, 4738 spectateurs. Arbitres: MM. Stricker, Hürlimann; Wolf et Progin. Buts: 24e Bertaggia (Fazzini) 1-0, 29e Fuchs (Genazzi, Sekac) 1-1, 33e Carr (Arcobello, Alatalo / 5c4) 2-1, 37e Bertaggia (Boedker, Alatalo) 3-1, 46e Carr (Alatalo, Arcobello) 4-1, 52e Alatalo (Thürkauf) 5-1. Lugano: Schlegel; Loeffel, Müller; Alatalo, Riva; Chiesa, Guerra; Wolf; Josephs, Arcobello, Carr; Fazzini, Thürkauf, Bertaggia; Morini, Herburger, Boedker; Vedova, Walker, Stoffel; Traber. Entraîneur: C. McSorley. Lausanne: Boltshauser; Heldner, Frick; Genazzi, Gernat; Marti, Krueger; Kenins, Fuchs, Sekac; Bertschy, Emmerton, Riat; Bozon, Baumgartner, Frolik; Almond, Jäger, Douay; Maillard; Holdener. Entraîneur: J. Fust. Pénalités: 4x2’ contre Lugano. 2x2’ contre Lausanne. Notes: Lugano sans Herren (blessé), Irving, Nodari ni Hudacek (surnuméraires). Lausanne sans Stephan, Glauser (blessés) ni Paré (surnuméraire).

