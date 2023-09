Lausanne Région – Le tourisme lausannois se cherche une nouvelle identité Alors que l’hôtellerie craint l’augmentation de la taxe de séjour, les visiteurs sont de retour dans la région lausannoise. Démarche participative en cours. Alain Detraz

Eric Fassbind avait entrepris de rénover deux de ses hôtels lausannois (ici à l’Alpha-Palmiers) en vue de l’après-Covid. Les clients sont de retour, mais des difficultés qui subsistent devraient être discutées dans la démarche participative en cours. CHRISTIAN BRUN

Il y a peu, Suisse Tourisme présentait des résultats plutôt satisfaisants pour la branche. Au cours des six premiers mois de l’année, le nombre de visiteurs paraît bien parti pour faire oublier la parenthèse de la pandémie. C’est particulièrement perceptible dans les villes, comme cela semble se confirmer dans la capitale vaudoise. La nouvelle tombe bien pour Lausanne, dont la politique touristique vient de démarrer un processus visant à se réinventer.

La nouvelle tombe aussi à point nommé pour les hôteliers, certains ayant entrepris des travaux de rénovation importants en vue de l’après-Covid. C’est notamment le cas d’Eric Fassbind, dont l’hôtel Alpha-Palmiers est en train d’achever sa mue à quelques pas de la gare. Plus haut dans la ville, son établissement thématique – le Swiss Chocolate Hotel – s’est lui aussi ouvert aux visiteurs après deux ans de travaux.

Spécificités lausannoises

L’hôtelier vaudois, qui exploite aussi des établissements à Zurich, estime que l’année en cours devrait dépasser 2019 en termes de nuitées. Du moins dans les hôtels de son groupe. «Lausanne ne fait pas exception», dit Eric Fassbind. Il nuance toutefois. Car l’entrée en vigueur de la nouvelle taxe de séjour – dès le 1er janvier – suscite des craintes: «Une famille de quatre personnes qui passerait deux nuits à Lausanne devrait débourser près de 50 fr., calcule-t-il. Il est possible que cela pousse des groupes à éviter une nuit en ville.»

«Entre le trafic de drogue dans la rue et la mendicité, Lausanne est une exception, non seulement en Suisse mais dans une bonne partie de l’Europe.» Eric Fassbind, propriétaire de la chaîne Hotels by Fassbind

D’autres aspects lui semblent typiquement lausannois et également susceptibles de dérouter les visiteurs. «Entre le trafic de drogue dans la rue et la mendicité, Lausanne est une exception, non seulement en Suisse mais dans une bonne partie de l’Europe», décrit Eric Fassbind.

Démarche participative

Il aura l’occasion de mettre ces sujets sur la table. Une discussion globale s’est ouverte dans la branche touristique lausannoise. Une consultation est en cours et rassemble de nombreux acteurs. Menée sous la houlette de l’Unité de développement et promotion de la ville, qui dépend du syndic de Lausanne, elle est dirigée par Fabrice Bernard. «La démarche participative que nous avons entreprise avec une large palette d’acteurs vise à structurer notre offre touristique et à définir l’identité de Lausanne en tant que destination, explique-t-il. Cela implique de pouvoir représenter sous une même bannière la diversité de nos atouts, le statut de capitale olympique, tout comme le dynamisme de notre scène culturelle ou encore la beauté de notre patrimoine naturel.»

Un premier événement a eu lieu, qui sera suivi de tables rondes dans deux semaines. De ces ateliers doit émerger une nouvelle politique touristique pour la ville. Le nerf de la guerre sera issu du fruit de la nouvelle taxe de séjour. Combattue au moment de sa décision, son entrée en vigueur a été repoussée à plusieurs reprises. D’abord en raison du Covid, puis de la guerre en Ukraine. Dès 2024, elle devrait rapporter près de 9 millions par an, selon les projections d’alors, ponctionnée dans les neuf communes composant la région lausannoise (Lausanne, Bussigny, Chavannes-près-Renens, Crissier, Écublens, Lutry, Pully, Romanel-sur-Lausanne et Saint-Sulpice).

Cette hausse «correspond à un ajustement par rapport aux coûts des prestations qu’elle finance», défend Fabrice Bernard. Traditionnellement, la taxe de séjour offre les transports publics gratuits aux visiteurs, ainsi que des réductions pour des événements ou des visites. «Il y a aussi une signalétique à développer, qui pourrait par exemple prendre la forme d’une application pour smartphones», lâche le responsable lausannois.

