Rentrée scolaire – Lausanne «renforce» son accueil de jour pour ouvrir plus de places Le municipal David Payot annonce un changement des services communaux, pour ne plus avoir besoin d’une liste d’attente d’ici quelques années. Le prix des repas des 7P et des 8P sera facturé au pro rata du salaire. Mathieu Signorell

«Notre objectif est de ne plus avoir de liste d’attente», explique David Payot, municipal POP à la tête de la Direction de l’enfance, de la jeunesse et des quartiers (DEJQ). Vanessa Cardoso

Lundi prochain, 14’050 petits Lausannois reprendront le chemin de l’école et rejoindront l’une des 742 classes disséminées dans la ville. À quelques jours de la rentrée scolaire, le municipal POP David Payot a dévoilé jeudi les principaux chantiers municipaux pour l’école et l’accueil des enfants.

L’élu parle d’un «renforcement» de cet accueil. En gros, un nouveau «service des écoles» regroupera les établissements primaires et secondaires, et chapeautera l’ensemble des accueils parascolaires (UAPE, APEMS, etc.).

Car actuellement ces derniers sont séparés: l’accueil parascolaire des petits (1P et 2P) se fait notamment dans des structures préscolaires, celui des écoliers de 3P à 6P a lieu dans des structures parascolaires, et celui des plus grands (7P et 8P) se résume le plus souvent à un repas au réfectoire scolaire et des devoirs accompagnés.

Prix des repas en fonction du salaire

Tout en maintenant le nombre de places d’accueil pour les écoliers, l’idée est de dégager certaines qu’ils occupent dans les UAPE des structures préscolaires, pour en faire des places entièrement destinées aux enfants de 0 à 4 ans. «Notre objectif est de ne plus avoir de liste d’attente d’ici quelques années», explique David Payot.

Actuellement l’attente moyenne est de trois mois et demi pour placer un bébé. «Elle peut être plus longue dans certains quartiers», explique Jean-Claude Seiler, le chef du Service d’accueil de jour des enfants. «En 2016, cette attente moyenne dépassait les 6 mois.»

Cette réunion doit aussi permettre de garantir une offre identique à tous les parents et d’élargir les horaires pour les plus grands: jusqu’à 18h, au lieu de 17h pour les devoirs accompagnés. «Pour ces enfants-là, il n’y a pas de contrôle de présence lors des repas actuellement et les prix sont identiques pour chacun», explique Barbara de Kerchove, cheffe de l’actuel Service des écoles primaires et secondaires. «À l’avenir, l’encadrement sera amélioré et les prix seront fixés au pro rata des salaires des parents.»

Des camps tous les deux ans

Autre nouveauté, chaque écolier partira en camp tous les deux ans dès la 5e année, soit quatre camps. Jusqu’à maintenant, l’offre différait d’un établissement à l’autre. «Pour proposer ce rythme, nous avons dû nous coordonner avec les écoles», explique David Payot.

«La Ville de Lausanne dispose des ressources financières pour le faire, ajoute Barbara de Kerchove. Pour les élèves de 5e et 7e, les camps auront lieu à l’école à la montagne. Pour les 9e et les 11e, les camps seront décidés par la direction de l’établissement.»