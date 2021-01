Aides publiques Covid-19 – Lausanne renonce aux loyers de janvier et de février La Ville renouvelle son soutien aux établissements publics sous gérance de la Ville, qui ont dû fermer le 13 janvier dernier. Laurent Antonoff

Comme elles l’ont déjà fait au printemps et au mois de novembre dernier, les autorités lausannoises renouvellent leur soutien à l’ensemble des établissements publics sous gérance de la Ville en ce début d’année, et cela pour limiter les effets économiques du Covid-19.

«Le 13 janvier 2021, le Conseil fédéral a durci une nouvelle fois ses mesures de restriction pour lutter contre le coronavirus. Tous les établissements publics culturels, associatifs, sportifs ou de restauration ainsi que les magasins et arcades ne vendant pas des biens de consommation courante sont fermés en tout cas jusqu’à la fin du mois de février», rappellent les autorités locales. Dans ce contexte, la Municipalité annonce que les établissements publics sous gérance de la Ville bénéficieront, depuis la date de l’ordonnance de leur fermeture, de la gratuité des baux (loyer net) et droits distincts et permanents (redevance) pour les mois de janvier et février. La Ville réévaluera la situation en fonction des décisions cantonales et fédérales qui seront prises pour le mois de mars.