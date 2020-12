Football – Lausanne renoue avec la victoire Sevrés de succès lors des leurs cinq derniers matches, les Vaudois ont dominé le FC Vaduz, mercredi à la Tuilière. André Boschetti, Lausanne

Aldin Turkes a marqué deux buts à Benjamin Büchel. Keystone

Le Lausanne-Sport a profité de la venue à la Tuilière du FC Vaduz pour signer sa première victoire dans son nouveau stade. Trois points qui permettent aux Lausannois de se hisser à la quatrième place du classement.

Longtemps, ce duel entre les deux récents néo-promus en Super League a pourtant donné lieu à un vrai spectacle de Challenge League. Et encore, de piètre qualité. Truffée d’erreurs techniques et de mauvais choix, cette rencontre a donc été, tout au long des 45 premières minutes, insipide et sans le moindre geste digne d’être relevé.

Dans ces conditions, ce sont inévitablement les erreurs qui engendrent les occasions. Et la plus nette de la première mi-temps était à mettre au crédit de Vaduz, avec l’involontaire complicité du Lausannois Boranijasevic. Seul à la réception d’un centre adverse trop long, le défenseur serbe remettait d’un parfait plat du pied le ballon dans l’axe pour… Cicek. Implacable trois jours plus tôt face au FC Sion, le buteur de la Principauté cadrait mal une reprise de 16 mètres pourtant beaucoup moins difficile que celle qui lui avait permis d’enterrer les Valaisans, dimanche.

Côté lausannois, les téléspectateurs ont dû se contenter de deux conclusions (8e et 34e) largement manquées par un Aldin Turkes toujours perclus de doutes, et d’un ballon que Loosli, pourtant bien placé face à Büchel, n’a pu qu’effleurer (9e). C’est tout.

Le but de la délivrance

Malgré une prestation collective décevante, Giorgio Contini ne changeait rien durant la pause. Peut-être pour donner une chance à ses titulaires de se racheter. Bien lui en a pris puisque le LS prenait l’avantage peu avant l’heure de jeu. Bien servi par Zekhnini, Turkes butait sur Büchel mais le renvoi sur gardien liechtensteinois échouait dans les pieds de Geissmann. La reprise du milieu de terrain lausannois était ensuite déviée par le bras de Wieser et après avoir visionné la VAR, M. Cibelli accordait un penalty logique. Puis expulsait le fautif.

Une sanction que Turkes transformait en un avantage déterminant (59e). Mis en confiance par cette réussite, le buteur helvetico-bosnien doublait joliment la mise sept minutes plus tard. Avant que Geissmann ne donne au score une allure plus sévère encore pour Vaduz.