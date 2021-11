Hockey sur glace – Lausanne renoue avec le succès Après quatre défaites consécutives, les Lions ont retrouvé le goût de la victoire avec des buts signés Baumgartner, Emmerton et Frolik. Jérôme Reynard Lausanne

La joie des Vaudois qui ont battu Berne. keystone-sda.ch

Lausanne a renoué avec la victoire, samedi à la Vaudoise aréna face au CP Berne (3-1). Sans vraiment convaincre (offensivement du moins), la troupe de John Fust a assuré l’essentiel avec un excellent Luca Boltshauser devant les buts et grâce à des réussites signées Benjamin Baumgartner (7e), Cory Emmerton (38e) et Michael Frolik (60e).

Fragilisés par une quatrième défaite consécutive concédée la veille face au même adversaire (3-2), les Lions n’ont pas abordé leur soirée de la plus sereine des manières. Ils pouvaient d’ailleurs s’estimer heureux de rejoindre la première pause avec une longueur d’avance, là où Baumgartner (aligné au centre) a ouvert le score depuis un angle fermé (7e 1-0) et où Boltshauser s’est brillamment interposé devant Simon Moser (10e) et Christian Thomas (19e).

Dans une composition une nouvelle fois remaniée - avec le jeune Nicolas Perrenoud (17 ans) étonnement titularisé aux côtés de Christoph Bertschy et de Jason Fuchs -, Lausanne est monté en puissance au deuxième tiers. Davantage en maîtrise, les hommes de John Fust ont toutefois eu de la peine à se créer mieux que quelques situations chaudes.

Une semaine intéressante

L’occasion la plus nette de la période, c’est d’abord le défenseur bernois Calle Andersson qui se l’est procurée (32e, double arrêt de Boltshauser). Avant cette perte de puck de Thomas devant Jiri Sekac dont a profité Emmerton pour faire le break (38e 2-0). Idéal pour le LHC.

Derrière, les Lions ont su gérer leur avantage jusqu’au bout. Et donc assurer l’essentiel: les trois points pour mettre un terme à leur série négative. Cela, alors que se profile une semaine intéressante faite de deux rencontres face à la lanterne rouge Ajoie et de la réception de Davos. Il y a de quoi aller de l’avant, enfin.

Lausanne - Berne 3-1 (1-0 1-0 1-1) Afficher plus Vaudoise aréna, 6226 spectateurs. Arbitres: MM. Piechaczek, Fluri; Duarte, Steenstra. Buts: 7e Baumgartner (Douay) 1-0, 38e Emmerton (4c4) 2-0, 60e Frolik 3-0, 60e Bader 3-1. Lausanne: Boltshauser; Heldner, Frick; Genazzi, Glauser; Krueger, Gernat; Oejdemark; Frolik, Baumgartner, Almond; Bozon, Emmerton, Sekac; Bertschy, Fuchs, Perrenoud; Maillard, Jäger, Douay; Holdener. Entraîneur: John Fust. Berne: Manzato; Untersander, Henauer; Andersson, B. Gerber; Thiry, C. Gerber; Hänggi: Conacher, Varone, Moser; Thomas, Kast, Scherwey; Fahrni, Praplan, Bader; Sciaroni, Neuenschwander, Berger. Entraîneur: Johan Lundskog. Notes: Lausanne sans Stephan, Marti, Kenins, Riat (blessés) ni Barberio (suspendu). Berne sans Pinana, J. Gerber, Daugavins, Jeffrey (blessés) ni Kahun (malade). 34e Berne se voit refuser un but pour crosse haute (Scherwey). Berne joue sans gardien de 57’27 à 58’07 puis de 58’16 à 59’14. Pénalités: 5x2’ contre Lausanne; 4x2’ contre Berne.

