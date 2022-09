Hockey sur glace – Lausanne renoue avec le succès à Berne Dans la capitale, les hommes de John Fust ont mis fin à leur série de trois défaites consécutives. La victoire a été acquise aux tirs au but (2-3). Ruben Steiger

Tobias Stephan et Martin Gernat ont pris le meilleur sur Sven Bärtschi et le SC Bern. keystone-sda.ch

Pour son deuxième test seulement contre une formation de l’élite helvétique, le LHC est allé s’imposer à Berne 3-2 après les tirs au but.

À la PostFinance Arena, les 3500 spectateurs présents ont eu droit à un match accroché que les deux équipes ont pris très au sérieux. L’ouverture du score est tombée de la canne du canado-américain Daniel Audette (25e). Le nouveau mercenaire de Lausanne s’est amusé de la défensive bernoise au terme d’un superbe effort solitaire en power-play.

Par la suite, les locaux ont changé le cours de la partie par Loeffel (26e) et Untersander (52e), laissé bien trop seul dans la zone offensive. Alors qu’une défaite se dessinait, John Fust a sorti son gardien pour jouer à 6 contre 5 et Damien Riat a pu égaliser d’un maître tir de la ligne bleue. Lors des tirs au but, l’attaquant genevois a été le seul à transformer son essai. Ce succès met fin à une série de trois défaites consécutives.

Samedi prochain, les Lions accueilleront Ajoie à la Vaudoise Arena avec l’objectif de faire les derniers réglages avant la reprise de National League.



