Hockey sur glace – Lausanne reprend par une victoire Les Lions ont battu Rapperswil, vendredi soir à la Vaudoise aréna, pour leur troisième retour de quarantaine de la saison (4-1). Jérôme Reynard, Lausanne

Cory Conacher et Charles Hudon se congratulent après le 3-0 Keystone

Dix. C’est le nombre de joueurs qui manquaient à l’appel, vendredi soir, dans les rangs lausannois. Pour leur troisième retour de quarantaine de la saison, les Lions devaient en effet composer sans leur lot de blessés et suspendu (Barberio) ainsi que sans six éléments annoncés malades (Douay, Gibbons, Jooris, Krakauskas, Malgin, Stephan). Avec sa profondeur d’effectif, renforcée par la convocation de trois joueurs de Swiss League et un junior, le LHC a toutefois pu présenter un alignement complet qui tenait la route. Et qui a pris le meilleur de Rapperswil (4-1).

Face à des Saint-Gallois accrocheurs, les hommes de John Fust (promu coach principal en l’absence de Craig MacTavish, lui aussi malade) se sont détachés entre la fin de la période initiale et la mi-match. Grossmann a tout d’abord profité d’un puck traînant dans le slot pour ouvrir le score (18e). Froidevaux a fini une très belle action lancée par le jeune Mémeteau (pour son 1er shift en National League) et poursuivie par Hudon (25e). Alors que Conacher s’est offert un joli solo conclu d’un tir du revers sous la transversale (30e). À 3-0, la messe était presque dite. D’autant que Boltshauser était dans un très bon soir devant la cage des Lions.

Au final, après un nouveau but signé Mémeteau (pour son… 2e shift en National League à la 48e) et la réduction du score de Clark (59e), Lausanne a remporté une deuxième victoire consécutive, 10 jours après la dernière. Dimanche, il aura l’occasion de réaliser la passe de trois sur la glace d’Ambri, où les malades manqueront toujours à l’appel, mais où le capitaine Barberio pourra faire son retour en défense.