Le Lausanne Marimba Ensemble, sous la direction artistique du Tchiki Duo. ALEX LAVRYNETS

La pandémie a espacé les occasions d’entendre le Tchiki Duo, tandem inoxydable de deux percussionnistes vaudois aux antennes internationales: Nicolas Suter et Jacques Hostettler. Auréolés d’une invitation prestigieuse au concert de gala du récent World Marimba Competition de Stuttgart, revoilà nos deux compères en grande forme, réunissant autour d’eux le Lausanne Marimba Ensemble, ce jeudi 29 septembre à la Salle Paderewski, dans un esprit de retrouvailles stimulantes.

Le Lausanne Marimba Ensemble a été créé initialement en 2009 afin de promouvoir la sonorité particulière, chaleureuse et envoûtante du marimba, instrument encore trop méconnu. «Nos anciens étudiants de la HEMU sont venus nous demander si nous étions intéressés à reprendre les rênes de l’ensemble, raconte Nicolas Suter. Cette fois avec une équipe fixe pour pouvoir développer un répertoire et un son d’ensemble pour cette formation qui se suffit à elle-même. Elle a un futur prometteur, à l’image du marimba duo lors des débuts du Tchiki.»

Parrainés par les grands

Pour rappel, les deux marimbistes avaient lancé leur duo en 2006 et rapidement été parrainés par les grands noms de l’instrument que sont Nebojsa Zivkovic et Keiko Abe. La percussionniste et compositrice japonaise avait d’ailleurs fait plusieurs fois le déplacement à Lausanne à l’occasion de l’académie Kalima (Keiko Abe Lausanne International Marimba Academy), spécialement créée par le Tchiki duo et qui a connu quatre éditions biennales jusqu’en 2017. Le Lausanne Marimba Ensemble avait joué à chacune de ses éditions. Il est actuellement composé de neuf musiciens: Mathias Cochard, Camille Cossy, Jacques Hostettler, Augustin Lipp, Aurélien Perdreau, Sacha Perusset, Annick Richard, Youri Rosset et Nicolas Suter.

Le programme de ce jeudi 29 septembre reprend et étoffe le menu offert tout dernièrement à la Schubertiade de Fribourg, avec des transcriptions de Bach, Bach-Vivaldi, Purcell et Beethoven, mais aussi des pages originales de Keiko Abe, Steve Reich, Guimera et même une création de Blaise Mettraux.

