Congé modification annulé – Lausanne rétropédale sur les devoirs surveillés La Ville ne licenciera pas pour réengager à un taux plus faible. Censée rogner dix minutes, la manœuvre était contestée. Romaric Haddou

Le municipal David Payot annonce qu’il souhaite une réorganisation des devoirs surveillés, mais sans toucher au temps d’emploi du personnel. FLORIAN CELLA

La manœuvre n’avait pas beaucoup plu. Fin mai, les 150 accompagnants et responsables des devoirs scolaires de la Ville de Lausanne ont reçu par courrier un congé modification pour le 31 août. Ils avaient jusqu’au 15 juin pour accepter un nouveau contrat faisant passer leur temps de travail quotidien de cent vingt à cent dix minutes et modifiant ainsi leur taux d’activité et leur salaire. Pourquoi? «Le dernier quart d’heure n’a pas beaucoup de valeur, car dans les faits les enfants ont fini leurs devoirs», répondait le municipal David Payot dans nos colonnes.