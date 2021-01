Canton de Vaud – Lausanne se dote d’un radar acoustique La Municipalité de Lausanne va se munir d’un radar sonore à partir du mois de mars 2021 afin de mieux lutter contre le bruit routier. smk

Les radars antibruit se répandent sur les routes vaudoises, comme ici au Mont-sur-Lausanne. Police cantonale vaudoise

La Municipalité de Lausanne a décidé d’acquérir un radar antibruit afin de compléter son programme d’assainissement du bruit routier. La décision a été prise après le test concluant mené à l’automne 2020, expliquent les autorités dans un communiqué publié mercredi.

L’installation sera positionnée à partir du mois de mars 2021 à différents endroits stratégiques de la ville, définis en collaboration avec la police municipale.

Le nouveau dispositif aura pour fonction de sensibiliser les usagers et usagères motorisés sur l’impact de leurs véhicules et de leur façon de conduire sur l’environnement sonore. A l’instar des avertisseurs de vitesse excessive, il sera muni d’un panneau qui indique «Bruit» dès que sont dépassés les 83 décibels, seuil au-delà duquel le bruit a des conséquences négatives sur la santé.

«Nous mettons un point d’honneur à lutter contre le problème des nuisances sonores liées à la circulation et prenons très au sérieux cette question majeure pour le bien-être et la santé des Lausannoises et des Lausannois», souligne dans le communiqué Florence Germond, conseillère municipale en charge du Service de routes et de la mobilité.

Le test effectué sur huit semaines à l’automne 2020 avait relevé que les bruits excessifs sont beaucoup plus nombreux la nuit, de même que les excès de vitesse. Il avait confirmé aux yeux des autorités la pertinence des 30 km/h de nuit pour lutter à la fois contre les nuisances sonores et une meilleure sécurité en ville.