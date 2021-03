Football – Lausanne se laisse piéger par le FC Sion de Constantin Coaché par son président, le club valaisan a enlevé le derby (1-3). Pour le club vaudois, c’est un brutal retour sur terre qui interpelle. Nicolas Jacquier

Christian Constantin a montré du caractère au bord du terrain. Comme son équipe sur la pelouse. KEYSTONE/Laurent Gilliéron

Christian Constantin a toujours aimé faire le show. Pour les besoins d’une émission des Fêtes de la RTS, le président du FC Sion avait d’ailleurs partagé entre Noël et Nouvel-An l’écran - et la scène - avec l’imitateur Yann Lambiel et Stan Wawrinka. Dans «La voix est libre», il campait le rôle d’un entraîneur du Lausanne-Sport faisant le pitre et suer sang et eau ses deux prestigieuses recrues sur la pelouse même de la Tuilière.

À l’occasion du derby romand contre Lausanne, on a retrouvé le boss valaisan dans un rôle qu’il affectionne par-dessus tout: celui de coach intérimaire propulsé sous l’objectif des photographes, une fonction qu’il avait préalablement déjà eu l’occasion d’exercer à cinq reprises, pour des mandats d’une durée fort variable. Engoncé dans son manteau beige, le (premier) successeur de Grosso ne pouvait espérer fêter de meilleurs débuts. Dans le match verbal qu’il a livré avec son homologue, «coach CC» devait nettement l’emporter en ne cessant d’encourager – et aussi replacer – ses joueurs alors que Contini demeurait plus discret.