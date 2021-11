Programme de législature – Lausanne se met en ordre de marche pour la lutte climatique Les sept municipaux de la capitale présentent leurs intentions pour les cinq ans à venir. Un point commun: relever les défis du dérèglement. Lise Bourgeois DÉVELOPPEMENT SUIT

La nouvelle Municipalité de Lausanne, le jour de son élection, le 28 mars 2021. De g. à d., Pierre-Antoine Hildbrand, Florence Germond, Grégoire Junod, Émilie Moeschler, David Payot, Natacha Litzistorf et Xavier Company. Jean-Bernard Sieber/ARC/A

Sortie des urnes le 28 mars dernier, la Municipalité de Lausanne in corpore présente ce matin son programme de législature avec l’urgence de préparer la capitale au défi climatique. La lutte contre le dérèglement n’implique pas que des mesures écologiques. Elle touche des domaines sociaux et de société, où une ville, entendue comme un laboratoire, peut faire la différence.

Trois axes

Le programme politique de Lausanne s’articule ainsi sur trois axes, le développement de l’espace public et les soins qu’il faut y apporter, l’intégration de tous les citoyens et leur sécurité, ainsi que l’adaptation par des mesures écologiques et techniques au réchauffement qui aura lieu malgré tout.