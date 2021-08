Le centre-ville de Lausanne a vibré pour les basketteurs – Lausanne se profile comme une nouvelle place forte du basket 3x3 Les meilleurs joueurs de trois contre trois ont fait le spectacle au cœur de Lausanne, une ville où cette discipline dynamique et intense a indiscutablement trouvé son public. Cyrill Pasche

Du public pour le FIBA 3x3 World Tour Masters 2021, Basket 3X3, a la place centrale a Lausanne. Ce mercredi 18 août 2021. 24 Heures/Christian Brun

Place Centrale, Lausanne. Presque sous les arches du Grand-Pont, un terrain de basket à trois contre trois abrité par un chapiteau blanc remplace l’habituel parking du centre-ville. Ce n’était pas tout à fait Rucker Park, le mythique terrain de street basketball de New York qui a vu défiler des légendes de la NBA des 70’s et 80’s comme Kareem Abdul-Jabbar ou Wilt Chamberlain, ni celui de Venice Beach à Los Angeles, où réputations et crédibilités se sont faites et défaites au cours des dernières décennies.

Reste que l’endroit, tout de même, a indiscutablement du cachet. «Jouer ici, on adore ça, s’illumine Westher Molteni, le Tessinois de l’équipe locale du Lausanne-Sport. L’étape du Masters à Lausanne, c’est la meilleure du circuit. Tous les joueurs pensent la même chose: venir ici sur le World Tour, c’est un must. C’est à Lausanne que l’ambiance est la plus dingue.»