Hockey sur glace – Lausanne se relance face à Davos Les Lions ont engrangé une victoire importante dans la lutte pour le top 6, mardi soir (5-3). Jérôme Reynard

Ronald Kenins (à gauche) et Cory Emmerton célèbrent le quatrième but inscrit par le LHC. keystone-sda.ch

Après trois défaites consécutives, on attendait du LHC qu’il réagisse. Alors, certes, l’entame de rencontre a plutôt respiré la fébrilité, mais derrière, les Lions ont su se mettre à l’endroit pour prendre deux longueurs d’avance en deuxième partie de tiers initial. Genazzi (11e, 1-0) et Frick (19e, 2-0) ont profité de bons services signés Emmerton et Krakauskas pour valider l’impression visuelle au tableau d’affichage.

Emmerton, on le retrouvera peu avant la mi-match, à nouveau dans le rôle du passeur après un excellent travail préparatoire, pour servir Grossmann, troisième défenseur-buteur de la soirée (28e, 3-0). Mais alors que Lausanne semblait avoir fait le plus dur, une situation de double supériorité numérique a permis à Davos de se relancer en fin de période médiane par l’intermédiaire d’Ullström (38e, 3-1).

Emmerton intenable

Un homme avait toutefois décidé de marquer cette rencontre de son emprise: l’inévitable Emmerton, auteur du 4-1 à la 50e. Malgré une nouvelle réduction du score de Frehner (53e) et un autre but inscrit par Nygren en fin de partie (58e), les Lions ont tenu leur os et classé l’affaire dans la cage vide (Hudon) pour engranger une victoire importante dans la lutte pour le top 6.

Un succès qu’il faudra confirmer jeudi à Langnau puis samedi avec la réception de Bienne, un adversaire direct dans l’optique d’une qualification directe pour les play-off, comme l'était Davos mardi.