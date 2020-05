Hockey sur glace – Lausanne se serait entendu avec Brian Gibbons Selon nos informations, l’attaquant américain des Carolina Hurricanes (32 ans) devrait débarquer chez les Lions en vue de la saison 2020-2021. Jérome Reynard

Nouveau visage Brian Gibbons porte le chandail des Canes, cette saison. AFP

La légion étrangère du Lausanne HC est «complète». Malgré l’annonce du départ du défenseur finlandais Petteri Lindbohm, intervenue mercredi matin, le club vaudois possède déjà quatre joueurs importés sous contrat en vue de l’exercice 2020-2021. Selon nos informations, le LHC se serait en effet entendu avec l’attaquant américain Brian Gibbons (32 ans), dont le bail le liant aux Carolina Hurricanes (NHL) arrivera à échéance au terme de la présente saison.

L’ailier (capable de jouer au centre) n’a été aligné que 15 fois dans la prestigieuse ligue du monde en 2019-2020. Il y compte toutefois 214 apparitions en carrière (70 points dont 27 buts); sous le chandail de Carolina, d’Ottawa, d’Anaheim, de New Jersey, de Columbus et de Pittsburgh. En AHL, Brian Gibbons totalise 190 points (64 buts) en 393 matches, dont 18 inscrits cette saison avec les Charlotte Checkers (26 rencontres et quelques blessures). Il a par ailleurs remporté le championnat de NCAA à deux reprises avec Boston et décroché la médaille de bronze au Mondial 2018 avec les Etats-Unis.

Petit gabarit (173 cm pour 79 kg), il devrait apporter sa vitesse à l’offensive lausannoise. En complétant une légion étrangère également composée, d’après nos sources, du défenseur québécois Mark Barberio (Colorado Avalanche), de l’attaquant ontarien Cory Conacher (Tampa Bay Lightning) et de Cory Emmerton, présent au LHC depuis octobre 2018. Selon toute vraisemblance, les Lions s’aligneront sur le principe avec un défenseur et trois attaquants importés.